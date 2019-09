Poner orden permanente en todos los ámbitos y niveles de la actividad nacional hará que el país avance

En el curso de las décadas recién pasadas, y aun en los tiempos más próximos a este momento que ahora se está haciendo sentir en tantas formas y con evidencias tan variadas, el acontecer nacional se ha visto cada vez más sobrecargado de problemas no resueltos y de expectativas ciudadanas no satisfechas. Todo eso fue generando una atmósfera crecientemente contaminada de negatividad, hasta el punto de llegar a parecer que no había cómo salir de tal sensación tan agobiante. Romper el círculo vicioso de dicha negatividad constituye, en consecuencia, una tarea de alta prioridad para que los salvadoreños vayamos abriéndole camino al desarrollo integral que tanto estamos necesitando. Con el arribo y los primeros pasos del Gobierno que acaba de entrar se ha abierto un espacio de renovación muy prometedor, y todo indica que hay una nueva ruta hacia la confianza ciudadana. Será el tiempo el que dirá si eso se sostiene y avanza, como nos conviene a todos.

Ese sería el comienzo del ordenamiento real y sostenible que nuestro proceso requiere para entrar en un nuevo rumbo, que es el correcto para que el país pueda moverse de veras hacia el desarrollo que con tanto apremio reclama la población. Y es que sólo si las actitudes se vuelven constructivas en todos los niveles de la sociedad se hará factible un avance que trascienda todos los estancamientos que padecemos, y que tantos males han traído consigo.

En primer lugar, son los poderes públicos los que están llamados, con llamamiento apremiante, a dar el ejemplo de orden y de capacidad positiva, porque son ellos los directamente encargados de trazar la ruta por la que la nación entera debe conducirse. A estas alturas de nuestra evolución democrática, quedan aún grandes remodelaciones estructurales por hacer, y si los motores del avance no lo asumen en la forma requerida permaneceremos atrapados en una inviabilidad de la que todos pagamos las graves consecuencias. Hasta ahora no hay agenda nacional definida ni hoja de ruta para desplegarla en el terreno de los hechos, y tales vacíos se hacen sentir a cada instante.

Y el orden al que nos estamos refiriendo no es una cuestión exclusivamente administrativa, aunque tenga ahí uno de sus puntos cruciales, sino que abarca muchas otras áreas que requieren atención en distintos grados. Por ejemplo, hay que puntualizar el orden que se necesita en los diversos ambientes comunitarios, para que la seguridad y el progreso puedan ser activados como se debe. Y está también el orden en el manejo de temas vitales y complejos al máximo, como el tratamiento de las finanzas públicas y el manejo de los recursos naturales. Así podríamos continuar enumerando, porque la lista es de largo alcance.

Si nos sinceramos con la forma en que las cosas se han venido dando en el tema crucial del orden y sus consecuencias, lo que nos queda en las manos es la evidencia inocultable de que hemos estado dominados por una irresponsabilidad que se parece mucho a la ceguera voluntaria. Y superar lo anterior exige, a todas luces, redimensionar todas las percepciones sobre el país y sobre su proceso.

Aquí hay un factor de formación ciudadana que hay que atender a fondo para reenfilarlo todo hacia lo que debe ser. No se trata sólo de formación escolar, sino de formación social. El orden en nuestra sociedad ha venido cayendo en picada, y eso se puede constatar en hechos tan simples como el total desorden que se da en el uso del transporte público.

Hagámonos cargo, pues, como salvadoreños ocupados de nuestra propia suerte, de lograr que el orden se vuelva la norma de vida en todos los sentidos. Así estaremos haciendo Patria y construyendo prosperidad.