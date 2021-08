Populismo, ciudadanía y crisis política

Es imposible entender la crisis en el país, una crisis de liderazgo y de representatividad de la cual nos llevará años salir, sin el naufragio en los partidos que dominaron el espectro electoral en el último cuarto de siglo.

La crisis de representatividad no era inédita en El Salvador. Antiguos partidos oficiales como el de Conciliación Nacional y el Demócrata Cristiano sufrieron los efectos de un deterioro de prestigio y la correspondiente pérdida de eficacia política, es decir, de convocar consensos y administrar la cosa pública. Y ya entonces también les ocurrió que su antípoda no fue sólo otro instituto de la misma inspiración y naturaleza, sino un liderazgo personalista.

Tal sucesión es característica de los regímenes democráticos; los fenómenos de desafecto y debilitamiento en la relación de los electores con la partidocracia tradicional han sido extensamente analizados desde hace décadas en ambos lados del Atlántico. En muchas de esas aproximaciones teóricas a este asunto, se abordó la importancia que nuevos actores, algunos de ellos inopinados, adquirieron por default en la vida política ante el colapso de los tradicionales, entre ellos los centros de pensamiento civiles, la organización eclesial popular o los medios de comunicación masivos.

La diferencia de este momento en el país, el quid que explica por qué un hombre con la perspectiva de monseñor Rosa Chávez considera que esto es lo más parecido a un terremoto político, es que no sólo emergió un nuevo jugador sino que ha atacado con tal furia las reglas del juego que la misma institucionalidad se ve comprometida.

A la raíz de lo que aflige a la República está esa crisis de representación, cuya extensión y profundidad nunca le importó a ARENA ni al FMLN. Cuando repararon en ella, ya habían perdido no sólo el poder político sino que al otro lado de la contienda electoral había un antagonista populista con una narrativa suficientemente seductora y creíble.

Pero el oficialismo no tiene garantizada la continuidad de su avanzada antidemocrática a menos que consiga unificar y movilizar sectores, y no puede hacerlo sin producción de contenido político. La megalomanía y la mediocridad son tales que la facción en el poder cree que el culto a la personalidad del caudillo bastará para paliar la ausencia de programa; el nuevo orden político al que aspiran requiere de más que spots y asistencialismo, de un músculo intelectual con que no cuentan.

Entonces aflora la ausencia de liderazgo, y no sólo en las filas de un régimen donde es imposible que se construya otra cultura que no sea la de obediencia al presidente. A la tragedia que les supuso la derrota electoral y saborear el rompimiento con su base electoral, tanto ARENA como el FMLN agregan ahora un padecimiento orgánico: perdieron contacto con las necesidades y ansiedades de la población.

El único que puede arrebatarle a Bukele y al oficialismo las banderas de la representación del pueblo y la alegada concentración de la soberanía en su persona es el mismo mandatario en la medida que se vaya equivocando a plena luz del día, como ya lo hace en materia económica y diplomática. Pero al ubicarse masivamente en ese despoblado de la democracia, el régimen renuncia a la construcción de ciudadanía e incluso se ha declarado censor de la sociedad civil.

Si lo que queda de los referidos partidos políticos, si sus nuevos cuadros no purgan los resabios de la cúpula derrotada y participa con convicción y sin pretensiones en el fortalecimiento ciudadano, sólo cabrá enterrarlos. Es que así como no puede haber democracia sin soberanía del pueblo tampoco aquella es posible sin ciudadanía.