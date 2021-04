Por cerrarse la fase del CNJ para elegir magistrados

Para que las instituciones funcionen bien y den resultados a la población, es condición indispensable que quienes estén a la cabeza dirigiéndolas sean las personas correctas: capaces, honestas, y cuando se trata de órganos de control, independientes. Si no llegan a esos puestos personas con esas características, el país se expone a que las instituciones tengan un mal desempeño, y se generen espacios para la corrupción, el abuso de poder, la ineficacia y la instrumentalización política.

Por ello, es determinante para la institucionalidad democrática que cada vez que se llevan a cabo procesos para elegir a funcionarios que estarán en instituciones que ejercen contrapeso al poder, esto no debe verse alejado de la vida de la población, pues tiene un gran impacto, ya que es lo que hace viable que se viva en un sistema democrático y republicano en donde las instituciones velen efectivamente por sus derechos y no se cometan excesos de poder. Por todas estas razones, es de vital importancia la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el período 2021-2030, que en estos momentos está en desarrollo.

Está por terminar la segunda fase de dicho proceso, que es donde ha participado el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), pues la semana pasada tuvo lugar la selección de 15 candidatos. Al cerrarse esta etapa, se dará paso a la tercera y última, que es cuando la nueva Asamblea Legislativa hará la elección de 5 magistrados propietarios y 5 suplentes, tomando como base los 30 nombres, cuya mitad proviene de la elección de la FEDAES, y la otra del CNJ. Estaba previsto que esta semana se mandara la lista a la Asamblea Legislativa, pero se reprogramó para el 29 de abril.

El proceso ha tenido avances, principalmente luego de que en 2015 se declaró inconstitucional la norma del Reglamento de la Ley del CNJ que permitía el secretismo durante la votación del pleno, estableciéndose que la deliberación y votación debían ser públicas; asimismo, con la aprobación del Manual de Selección de Magistrados en 2017. El CNJ ya llevó a cabo la deliberación, siendo positivo que se permitiese el ingreso a observadores de la sociedad civil, a medios de comunicación y que se haya transmitido en línea. En comparación con el proceso anterior, que fue en 2018, se advierten algunas mejoras en la deliberación; no obstante, aún se queda corta en algunos aspectos; por ejemplo, no se conocen los criterios de los consejeros cuando no votan a favor de un determinado aspirante y también debería haber mayor discusión sobre los méritos de los candidatos.

El CNJ debería ser mucho más riguroso e inquisitivo evaluando el comportamiento que hayan tenido los candidatos en anteriores cargos públicos desempeñados, así como en el ejercicio de la profesión. Muchas veces se conocen cuestionamientos legales y éticos que no deberían pasar inadvertidos, pues riñen con el perfil de idoneidad para llegar a la CSJ.

La nueva Asamblea Legislativa tiene la obligación de elegir a magistrados idóneos, independientes y honestos. No es un tema de aritmética legislativa sino de responsabilidad y de cumplir la Constitución y la jurisprudencia, y evitar reproducir malas prácticas que han sucedido frecuentemente en el pasado.