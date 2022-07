Por lo que se ve en el día a día político, cada vez es más notorio que entramos en una fase de cambios a los que hay que estar muy atentos

Como se hace evidente en prácticamente todas partes, el fenómeno evolutivo actual está caracterizado por un dinamismo transformador que sin duda es muy propio de esta época, y que, como todo lo que llega por impulso natural, tiene una energía que le viene desde el fondo, porque no es producto de ningún plan preestablecido ni tampoco es resultado de una estrategia preconcebida. Al ser así las cosas, lo que nos corresponde a todos, cada quién en su respectiva esfera, es integrarnos a dicho orden de cosas, porque el cambio nos atañe de manera directa a cuantos estamos aquí en esta hora del proceso sin fronteras ni exclusiones. Es muy determinante, entonces, que la conciencia de integración global sea asumida sin excepciones, como corresponde a su naturaleza histórica. Ahora, pues, de lo que se trata, en primer término, es de reconocer la naturaleza del cambio, para poder actuar en función de ello.

Por consiguiente resulta indispensable asumir y asimilar lo que nos trae y nos exige este preciso momento, que está pasando de ser ejercicio teórico para entender el presente a convertirse en material práctico para implantar de veras en los hechos el nuevo dinamismo evolutivo. Y todo esto viene a ser un vertiginoso juego de contrastes, como es el hecho de que en el ámbito de lo que se llama "ciudadanía común" lo que pasa ahora mismo cause grandes expectativas ilusionadas y en el ámbito de lo que se ha conocido como "los estratos más altos del poder nacional político y económico" se den irritantes inquietudes al respecto. ¿Qué hay detrás de todo esto? El entusiasmo de los que no fueron oídos en el pasado y las reservas ansiosas de los que van perdiendo el atrincherado control.

En tal sentido, no es de extrañar que esta atmósfera en la que nos movemos esté sobrecargada de palpitaciones crispadas, que en ciertos momentos se vuelven insufribles. Y al desentrañar dicho panorama lo que más urgente se nos vuelve es el imperativo de buscar ingredientes de apaciguamiento que nos permitan a todos ir entrando en la atmósfera de la racionalidad. Es la reeducación de la conducta lo que más necesitamos, de tal modo que nos sea posible asumir responsablemente el cambio, tanto a los que lo saludan con entusiasmo como a los que lo perciben con recelo. Desde luego, en el punto medular de todo esto tienen que estar en todo momento los valores y las libertades propios de una democracia real.

Y esa democracia, que aún está en formación, exige, para sobrevivir y prosperar, del aporte de todos, comenzando por los que están más arriba en la escala del poder político, social y económico; y esto debemos tenerlo en cuenta mañana, tarde y noche, en función de la supervivencia de lo que somos y de lo que queremos ser. Es por eso que en ningún caso, podemos darnos el falso lujo de ganar presuntos beneficios con agresiones y rupturas dentro del sistema de interrelaciones que la democracia tiene por base. Y aunque a muchos les parezca un absurdo, es la armonía lo que se debe propiciar, sin excusas ni pretextos.

Ese es el esfuerzo que debe caracterizar el dinamismo de una sociedad desde sus raíces, porque si no hay armonía no puede haber avance coherente y consistente. Esto no significa que habría que desconocer las diferencias naturales al interior de todo grupo humano, sino todo lo contrario: sobre esa base, darles a dichas diferencias el tratamiento racional que fertiliza todos los comportamientos, tanto colectivos como individuales. Desconocer o rechazar tales diferencias es alentar la violencia y potenciar el desperdicio de las mejores energías creadoras e integradoras.

Y al estar inmersos en un proceso de potenciación y de construcción democrática, a nosotros en El Salvador nos compete, muy significativamente, cuidar de que los cimientos armoniosos de ello ni colapsen ni se debiliten. Tengamos en cuenta todo lo que se ha necesitado para llegar hasta aquí, y por eso no sólo hay que aprovechar la oportunidad sino, sobre todo, cumplir con la responsabilidad de no parar ni derrapar en los empeños y en las prácticas correspondientes.

En este momento de la evolución nacional e internacional, que presenta tantas similitudes en ambas dimensiones, la conciencia vigilante de las conductas propias y de las conductas ajenas debe estar en guardia permanente. Cualquier desvío puede ser crítico, y eso hay que evitarlo a toda costa. Esto debe ser como el buen amanecer de un nuevo día: con las nubes alborotadas en torno, el sol acaba por imponerse.

Dejemos de lado cualquier imagen apocalíptica, desechemos toda especulación destructiva de lo propio o de lo ajeno, dediquémonos a trabajar por el país entero y por su progreso en todos los órdenes... Esto, sin duda, es algo que requiere más que voluntad: claridad de percepción, mente abierta, voluntad puesta en práctica.

Los salvadoreños que estamos aquí en esta precisa coyuntura debemos corresponder al privilegio que eso significa, y la mejor forma de hacerlo es respondiéndole al reto histórico con todas las de la ley, de aquí en adelante.

Los cambios siempre son riesgosos y demandantes, y por eso estamos obligados a ponerles la más sana atención y a darles los tratamientos pertinentes.

Tengamos fe en el país, en el momento en que estamos y en lo que trae el devenir.