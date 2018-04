Por qué Carlos Calleja

ARENA tiene que asegurarse de ganar la presidencia y estará eligiendo candidato el próximo domingo, para las elecciones de febrero. No se sabrá aún si Nayib Bukele, que tiene altos índices de aceptación, participará y si lo hace, que es lo más seguro, en qué condiciones. Ese análisis en negocios y en investigación de operaciones se llama tomar decisiones bajo incertidumbre, no conociendo mucho de los factores más importantes que pueden afectar.

Por ello, ARENA debe prepararse para el peor escenario, que sería Bukele con el FMLN en primera o peor, en segunda vuelta. Quienes creen que el Frente está acabado se equivocan y juzgarlo así puede ser catastrófico, conserva su enorme estructura partidaria y aunque tiene muchos resentidos, va a recuperar mucho de lo que perdió en marzo.

Bukele es el político más popular según todas las encuestas, y aunque no está claro si esa popularidad puede convertirse en votos en la misma proporción, es El adversario a derrotar si quieren asegurar la presidencia.

Como todas las opiniones son subjetivas, hay una cosa casi segura, los votos de ARENA irán al partido, no importa quién sea el candidato. No se sabe si esos votos alcanzarían para ganar y aunque los tres puede hacer una buena presidencia, primero tiene que ganar para ejercerla, consecuentemente lo que se debe escoger entre los precandidatos es quién es el que más oportunidades tiene de ganar la presidencial en febrero, quién puede ganarle a Bukele y el FMLN. Ese es Carlos Calleja, porque es el que más puede atraer el voto externo, el de los indiferentes y los que normalmente no votan por ARENA.

Como parte de mi responsabilidad al expresar opinión, casi siempre hago investigaciones sobre lo que escribo. Esta vez conduje un sondeo de opinión, no una encuesta con todo el rigor, en el universo que normalmente no vota por ARENA, gente de 35 para abajo de clase media baja y estudiantes de la ESEN, de las universidades Matías Delgado, Tecnológica, UCA y la UES, y la Don Bosco. Con ayuda de profesores y alumnos que también ayudaron haciendo preguntas a la gente de clase media baja, en el Gran San Salvador, Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán y Santa Ana.

La primera pregunta fue: Mencione el personaje político que cree será presidente, o al que tiene “top of mind”, enfatizando que no se preguntaba si votaría por él, más del 65 % respondió Bukele, en el resto casi la mitad eran indecisos o no sabían. Al preguntarles quién de ARENA le daría la mejor pelea o ganaría, la mayoría, más del 55 % dijo “el jovencito”, “el de los supermercados”, otros Calleja. Una buena cantidad dijo nadie. Al preguntar por los otros dos candidatos prácticamente ni el 5 % le dio posibilidades, me reservo los comentarios negativos, no merecen divulgarse.

Si bien respeto y aprecio a Javier y su capacidad y sé que sería un buen presidente, tiene menos oportunidades de ganar. Calleja tiene muchas más oportunidades de ganar jalando votos no tradicionales de ARENA y la capacidad de hacer un muy buen gobierno, de un estilo diferente, posiblemente más conciliador y novedoso, es mejor candidato.

Por eso apoyo a Carlos Calleja.