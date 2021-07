¿Por qué gritar en un país de sordos?

Muchas veces, al percibir el cinismo y el descaro con el que algunos gobernantes engañan a sus Pueblos, burlándose de la ingenuidad de la mayor parte de la población; los que tienen mayor capacidad intelectual y de análisis empiezan a elevar la voz para que los más sencillos noten el peligro inminente que se dibuja detrás del populista o del líder mesiánico que por el momento empuñe el estandarte.

Algunas veces, quienes gritaron por la libertad se alegran de ver la respuesta del Pueblo al que defendían, cuando la gente se suma y reconociendo el error por el que llevaron al Poder al sátrapa, empiezan a exigir que cumpla las promesas de campaña y que se distingan de los anteriores en cuanto al mérito, la transparencia y la honradez; pero otras tantas, los que juegan al Quijote, se desencantan al ver la indiferencia de esos mismos a quienes defienden, ya porque tienen miedo, ya porque no les importa, o porque podrán negociar con los jerarcas del nuevo régimen.

De hecho, el silencio de los inocentes es muchas veces el termómetro para cuantificar la solidez de las instituciones y de la democracia en un país; y así cuando las leyes imperan, nadie teme manifestarse; pero cuando la tiranía gobierna, el silencio crece y pesa mucho, tanto que se hace al final insostenible, aun cuando al principio nadie diga nada.

Hay quienes aduzcan que el deber de un buen cristiano es callar ante el mal y que uno debe poner la otra mejilla, cuando se le golpea; y eso desde la perspectiva de la fe, es cierto, si la ofensa fuera individual; pero no lo es si la querella se dirige contra otros, como los más débiles; porque entonces no actuar es sinónimo de cobardía. ¿Qué padre, saliendo a pasear con su hija adolescente, no la defendería hasta con su vida, si notara que una banda de facinerosos intentan violarla? ¿Sería natural y plausible que el hombre de la historia se quedara callado y dijera que no importara lo que los malandrines hicieran, porque debe poner la otra mejilla?

Por eso existen las Policías y Guardias Civiles en los distintos Estados; para salvaguardar el bien común y a los ciudadanos; y por eso hay leyes que sirven de marco conceptual y evitan la barbarie. Pero cuando un tirano se apodera de las instituciones y se coloca a sí mismo sobre la Constitución y nombra títeres serviles en los otros Órganos del Estado y en la Policía y la Fiscalía, entonces todo parece perdido y la patria solo cuenta con la resistencia de sus mejores hijos, quienes no pueden rehuir el deber y estarán obligados a elevar la voz, hasta donde les dé los pulmones.

¿Por qué gritar en un país donde la gente es sorda?, preguntaba; respondiendo que es porque Dios lo manda, porque los tibios serán vomitados y porque si todos callan el mal se enseñoreará; y entonces, cuando creemos que nadie reacciona, algunos empiezan a entender que aquellos que se presentaron como inmaculados y que acusaron a los demás de ser los culpables de todo, no son sino ladrones y corruptos que intentan destruir la democracia y se sitúan sobre la ley; y en ese momento los que estaban aparentemente dormidos, empiezan a despertar y se dan cuenta de a poco, de que los que clamaban lo hacían porque lo consideraban su deber y que no eran tan malos y que no mentían.

Porque la verdad no es democrática; la verdad es absoluta y sigue existiendo, a pesar de que todos se le opongan. En una asamblea la gran mayoría podrá levantar la mano y ordenar que los burros vuelen, pero eso no sucederá, porque lo que es, es; y seguirá siendo, así no le guste al dictador o a sus esbirros.

Hoy, igual que en tiempo de la Cristiada, aunque se nos vaya la vida por decir lo que es correcto, déjenme gritar "¡Que viva Cristo Rey!"