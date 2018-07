¿Por qué hay desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos en los hospitales públicos?

Con frecuencia se publica en los medios de comunicación la carencia de medicamentos e insumos médicos en los hospitales públicos.

Si analizamos el proceso de adquisición de los medicamentos e insumos veremos que es muy complejo.

1-El ministerio y cada hospital tiene un asesor de medicamentos e insumos. 2-El ministerio hace una compra conjunta para todas las dependencias de salud, pero la ley LACAP lo limita.

El ministerio no puede publicar la necesidad de compra de medicamentos e insumos hasta que la asamblea haya aprobado el Presupuesto Nacional que cada año se aprueba tardíamente incluso a veces hasta los primeros meses del siguiente año. Si no se tiene el dinero asegurado no se puede sacar a licitación lo que se necesita.

3-El asesor se encarga de identificar la necesidad de medicamentos e insumos. Se lo presenta al director que una vez lo aprueba, lo pasa a la unidad de adquisiciones y contrataciones (UACI).

4-La UACI no hace la publicación para que los distribuidores hagan sus ofertas hasta que el presupuesto de la nación se haya aprobado. Debido a la ley LACAP se tiene que esperar un mínimo de 40 días hábiles para aceptar las ofertas, pero debido a tratados de libre comercio con otros países, a veces se tiene que esperar a que proveedores extranjeros oferten, y casi nunca lo hacen, y esto hace que el periodo de espera sea mayor, a veces hasta de 9 meses.

5-Los distribuidores no buscan a los proveedores hasta que tengan por seguro de que el ministerio u hospital les va a comprar.

6-El proveedor no busca al fabricante hasta tener seguro que el distribuidor le va a comprar.

7-El fabricante no produce hasta estar seguro de que lo a vender. Todo esto lleva mucho tiempo y por eso las entregas no se comienzan a hacer hasta después de abril o más tarde.

Una vez entregado el producto al hospital, este sufre a veces hurto, mal uso y abuso, o no estimó adecuadamente el consumo, que a veces por situaciones impredecibles como accidentes múltiples, epidemias, catástrofes como terremotos e inundaciones, se consumen más medicamentos e insumos.



¿Cómo solucionar este problema?

1-Aumentar el presupuesto para medicamentos e insumos.

2-Los directores deben de ser más acuciosos en cómo se usan los productos en su institución, evitando el desperdicio, mal uso y abuso. Ejemplo de esto son radiografías o exámenes innecesarios que no ayudan al diagnóstico o tratamiento de un padecimiento.

3-Modificar la ley LACAP y cambiar la política de no sacar a licitación hasta que el Presupuesto Nacional se haya aprobado y otorgar contratos con promesa de compraventa como se hace en el comercio.

4-Comprar para dos años en lugar de uno aquellos productos de alto consumo.

5-El ministerio debe de reformar su política de no recibir donaciones de medicamentos de “alto consumo” con periodos de expiración de menos de 6 meses a tres meses.

6-Aplicar estrictamente las sanciones a los distribuidores que no cumplen los plazos.

Muchas veces los fabricantes u otras instituciones quieren donar productos pronto a vencerse, pero el ministerio no los acepta. Ejemplo; hace unos 4 años me ofrecieron 700,000 pastillas de un medicamento que es de alto consumo para la diabetes, pero tenía de 6 meses de la fecha de expiración y no lo pude colocar. Este medicamento se hubiera agotado en menos de 3 meses y hubiera significado un gran ahorro, pero se desperdició por esa normativa.