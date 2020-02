¿Por qué importan la biodiversidad y su conservación?

La biodiversidad es toda la variación que existe desde los genes, las especies, hasta ecosistemas, y es parte de la naturaleza. Frecuentemente se habla de biodiversidad para referirse a la multiplicidad de especies, pero nuestro planeta Tierra está compuesto de variedad en todo aspecto.

En las últimas décadas, ha habido mucho interés en el ámbito científico para definir la relación entre la biodiversidad y la habilidad de los ecosistemas de proveer bienes y servicios a la humanidad. Hoy en día, la biodiversidad se considera un determinante mayor para la productividad, la estabilidad y la resistencia de los ecosistemas, y tiene un rol clave en su resiliencia frente al cambio climático. Pero ¿cómo se relaciona con nosotros? Desde su origen, la especie humana ha dependido de la biodiversidad para asegurar su sobrevivencia. Esta dependencia se ha mantenido desde que éramos cazadores y recolectores, pasando por la revolución agrícola que permitió crear grandes asentamientos humanos, hasta ahora, aún después de la revolución industrial. En 2005, en la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de la ONU, se acuñó el término "servicios ecosistémicos" para describir los servicios de aprovisionamiento, regulación, soporte y culturales que nos brinda la naturaleza. Algunos ejemplos son la comida, el agua, la regulación del clima, la regulación de enfermedades, la tierra que nos sostiene y la inspiración y espiritualidad que podemos obtener de la naturaleza. En 2017, la Plataforma Intergubernamental de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos habló de "contribuciones de la naturaleza a la gente" para describir todo aquello que recibimos de esta y que se mantiene gracias a la biodiversidad, realzando su importancia para los humanos.

A pesar de ello, la biodiversidad sigue amenazada por actividades humanas que ella misma permitió desarrollar. El uso, la explotación y la transformación de recursos naturales que aseguran nuestro desarrollo económico causan cambios y pérdidas significativas de biodiversidad a escala global. Este escenario ha determinado que las amenazas principales para la biodiversidad son la degradación y pérdida de hábitat, la fragmentación de hábitat, la sobreexplotación, las especies invasoras, la contaminación y el cambio climático.

Como contrapeso entra en juego la conservación de la biodiversidad, que engloba todos los esfuerzos para conservarla in situ y ex situ. Y ¿qué es conservar? Es proteger a la naturaleza, asegurando un uso y manejo sustentable de los recursos naturales renovables y no renovables, considerando las interacciones entre especies y la diversidad cultural de las personas. Como herramienta de conservación, la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza ha definido categorías de áreas protegidas según los objetivos de manejo, desde reservas de naturaleza estrictas, hasta áreas protegidas con uso sustentable de los recursos naturales. Las áreas protegidas han sido reconocidas como soluciones naturales para el cambio climático en diversos foros mundiales, resaltando la importancia de la conservación de la biodiversidad, de la cual dependemos.

Las actividades económicas que amenazan la biodiversidad contribuyen al desarrollo económico de los países, por lo que difícilmente podrían eliminarse, pero pueden limitarse en ciertos lugares y convertirse en prácticas sustentables. Es necesario asegurar el manejo efectivo de áreas protegidas para salvaguardarlas de actividades humanas que puedan dañarlas. A fin de cuentas, ese daño tiene repercusiones en nuestra calidad de vida. Individualmente, todos podemos contribuir al desarrollo sustentable de nuestra sociedad, en la medida que esté a nuestro alcance, reduciendo nuestra huella ecológica en nuestro hogar común, la Tierra.