¿Por qué la gente sigue a los malos líderes?

Esta es una pregunta que nos seguimos haciendo en pleno siglo XXI, a pesar del desarrollo de la humanidad, tanto tecnológico como en desarrollo social y educativo, existen en el mundo unos cincuenta países que tienen dictadores gobernándolos.

Pero a qué se debe que los ciudadanos sigamos asolapando la falta de ética, transparencia, idoneidad, incapacidad, arrogancia, altanería y la insistencia de estos líderes de erradicar los pilares fundamentales de la democracia, una constante en todos ellos.

Pero ¿por qué las personas continúan creyendo en esos políticos corruptos a pesar de existir pruebas contundentes? Existe un análisis superficial sobre los factores que se creen radican esencialmente en la mala educación, la pobreza, el hastío a gobiernos anteriores o a los políticos en general, que es una cuestión de masas, de propaganda o, simplemente, a la gente ya le da igual.

Las razones pueden ser diversas, aunque la mayoría de ellas son psicológicas y, muy a la distancia, ideológicas. La revista científica Psichology Today describió tres factores del porqué muchas personas continúan apoyando gobiernos autoritarios y corruptos.

1. Líderes fuertes. La mayoría de los ciudadanos desean que sus gobernantes sean fuertes y confiados, pero muchos confunden la arrogancia y el narcisismo con la madurez emocional.

2. Somos víctimas de nuestros propios atajos mentales. Las redes sociales nos hacen creer que ahí todo es real y siempre tomamos lo primero que vemos como verdadero, no nos gusta investigar o creemos a los falsos “líderes de opinión”.

Como humanos tenemos una tendencia a la “pereza cognitiva”, en otras palabras, no indagamos o contrastamos los hechos; preferimos creer el discurso del político y nos engañamos de que el mal líder está “realmente bien”.

Así los atajos mentales los podemos dividir de esta forma:

• Aceptamos sin cuestionar la opinión del líder. Por varias razones muchos ciudadanos no cuestionan adecuadamente las acciones de los políticos. Cuando un líder se ve atrapado en un comportamiento inadecuado los seguidores creen el argumento de que “es culpa de otros” o “no nos dejan trabajar”.

• Las personas tienden a poner a los líderes en un pedestal, a lo que Jim Meindl, erudito en liderazgo, se refirió como: nuestro “romance de liderazgo”. Al estar “enamorados” del carisma del líder no investigamos a fondo lo que sucede y aceptamos su explicación a través de su aparato propagandístico.

• Nos adecuamos a la perspectiva de nuestro grupo y confiamos en la opinión o el criterio de aquellos que son similares a nosotros, en los que tienen sistemas de creencias similares o aquellos en quienes confiamos.

• Creemos que la alternativa es peor que nuestro líder o que, en definitiva, no existe una alternativa. Es muy fácil generar la creencia de que nosotros somos los “buenos” y los otros los “malos”. Entonces cualquier persona que no sea “uno de los nuestros” es mala.

• La racionalización. Como humanos tendemos a racionalizar los “pecados” de los políticos como una respuesta para matizar la realidad. Cuando el líder es sorprendido en un acto de corrupción racionalizamos diciendo: “si los otros lo hicieron, estos también tienen derecho. Robarán menos”.

Esta racionalización se convierte en una pendiente resbaladiza con el mal líder participando en un comportamiento cada vez peor y recurrente, y la población, nunca lo hará responsable.

Como último factor podemos citar:

3. Comparamos la eficacia con ser un buen líder. Damos gran valor a los resultados, sobre todo estéticos y superficiales, pero a menudo descuidamos considerar cómo se obtuvieron estos o si fueron obtenidos en forma transparente. Es decir, “el fin justifica los medios”.

¿Qué tenemos que hacer para cambiar esto? Los políticos no son estrellas del rock y en sus puestos no están para entretenernos. Son servidores públicos y como tales deben respetar las leyes y el dinero que pertenece al pueblo. Los líderes que realmente se entregan a la causa de gobernar democráticamente deben buscar generar diálogo y beneficio para la mayoría de la población.

Podemos decir que quien lidera un país es como un jefe de familia. Alguien que escucha, que busca el beneficio de todos y apela al bien común.

Cuántas familias sufren y han sufrido por que la cabeza de familia es un narcisista, egoísta, infiel y mentiroso. Cuántos hijos han tenido que pasar hambre por un padre que despilfarra su sueldo en juergas e infidelidades. Los países al igual que las familias necesitan prosperar y tener un mejor futuro para todos sus miembros, incluso, para aquellos que no están de acuerdo con él.

Fernando Golscher

fgolscher@grupolpg.sv

Gerente de Redacción Mi Chero, Grupo LPG