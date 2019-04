Por qué nos debe importar la elección del titular de la PGR

Está pendiente, ya con retraso, la elección del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), una institución de gran importancia y que pasa desapercibida, ya sea por desconocimiento de su labor o porque no la realiza de modo que tenga el impacto que debería.

Dicha importancia estriba en que la PGR está llamada a dar auxilio legal y protección a las personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad social, las cuales son muchas en nuestro país. Conforme con nuestra Constitución y la Ley Orgánica de la PGR, debe velar por la defensa de la familia, de los menores de edad, de personas a quienes la ley considera incapaces y de los adultos mayores; así como dar asistencia legal a las personas de escasos recursos.

A la PGR es ante quien se acude, por ejemplo, para fijar administrativamente una pensión alimenticia cuando un padre irresponsable no contribuye a la manutención de sus hijos menores; para que intervenga en una conciliación por problemas laborales o para representar judicialmente a un trabajador frente a un despido laboral injustificado; para que actúe dando asistencia legal en casos de violencia intrafamiliar; también funciona ejerciendo la defensa técnica y pública de los imputados en los procesos penales; brinda asistencia legal en las adopciones; celebra y autoriza matrimonios, etcétera.

Es preocupante que, de nuevo, en las elecciones de segundo grado de funcionarios que realiza la Asamblea Legislativa existan incumplimientos de plazos, ya que la elección del titular de la PGR debió efectuarse antes del pasado 13 de abril. El incumplimiento de la Asamblea Legislativa de su deber de elegir a tiempo se ha normalizado a tal grado, que lo que es excepcional es el respeto de los plazos. Basta recordar los atrasos en las últimas elecciones del CNJ (1 año) y de la CSJ (5 meses). Al menos, en este caso no hay acefalía en la PGR, pues asume el cargo mientras tanto, el procurador adjunto.

El actual proceso mantiene las deficiencias observadas en ejercicios de elección de otros funcionarios. La Asamblea Legislativa no realizó un perfil previo de las cualidades óptimas para el cargo; no se elaboró un baremo o tabla de evaluación para calificar objetivamente los méritos de los candidatos; las entrevistas son abiertas al público, lo cual es positivo, pero se debería profundizar más en las preguntas y que estas sean individualizadas, además deben ser tomadas en cuenta para la decisión final, pues no ha sido así en el pasado. Finalmente, la deliberación sobre los méritos en la Comisión Política debe ser pública y no a puerta cerrada, puesto que es una obligación que emana de la jurisprudencia constitucional.

Es importante que la Asamblea Legislativa elija pronto y por idoneidad al nuevo titular de la PGR y que, si bien ha habido deficiencias en el proceso de elección, que enmiende la plana y cumpla la jurisprudencia constitucional, evaluando objetivamente, deliberando públicamente y motivando su decisión. La PGR es una institución que cumple una función social en un país con múltiples necesidades de esta naturaleza y es por ello que es indispensable la idoneidad y el mérito de la persona que resulte electa para que esta funcione adecuadamente.