Ayer martes se inscribió mi candidatura a diputado por el departamento de La Libertad ante el Tribunal Supremo Electoral. Les cuento por qué quiero ser diputado.

Durante la cuarentena, fui observando, cada vez con mayor preocupación, el comportamiento antidemocrático del presidente de la República. Habiendo estado presente, como joven diplomático, durante varias rondas de las negociaciones que llevaron a los Acuerdos de Paz que pusieron fin a nuestro conflicto armado de 12 años, no podía creer que, en solo cuestión de meses, habíamos retrocedido tanto en la institucionalidad que hemos venido construyendo desde 1992 y, de hecho, desde la promulgación de la Constitución de 1983. Esos Acuerdos, recordemos, costaron sangre y la vida de muchos inocentes y también de valientes y valiosos salvadoreños –de ambos bandos. No podemos traicionar ese sacrificio. Considero que nuestra institucionalidad democrática, si bien aún frágil, y muchas veces imperfecta, es el pilar fundamental para salvaguardar nuestros derechos individuales y asegurar un progreso justo hacia el futuro. Debemos respetarla y hacerla respetar. Verla en riesgo me motivó a tomar la decisión de incorporarme al proceso de selección de candidatos de mi partido ARENA, y como tecleño, naturalmente escogí correr por el departamento de La Libertad.

En una democracia, es importante mantener los contrapesos entre los tres poderes del Estado –tal como lo establece la Constitución de la República. Para nuestra democracia, impedir que el Ejecutivo logre una mayoría en la Asamblea el 28 de febrero próximo es imprescindible. De ser electo diputado, mi principal misión será servir a nuestro país y a los salvadoreños, y mi compromiso será salvaguardar y fortalecer nuestras instituciones. Ello conllevará, primero, asegurarnos que el presidente no se extralimite en sus funciones y usurpe derechos y facultades que no tiene. Para ello, la Asamblea debe cumplir rigurosamente su rol constitucional como un órgano fundamental del Gobierno, y velar por el debido cumplimiento de la ley, especialmente asegurando un proceso transparente en las elecciones de segundo grado. Bajo ningún punto de vista podemos considerar la posibilidad de una reelección presidencial. De hecho, la no reelección es una condición pétrea de nuestra Constitución; es decir, una condición inalterable, y por ello debemos impedir cualquier intento de modificarla. Como diputado en la próxima legislatura, buscaré hacer oposición leal, propositiva y constructiva, reconociendo cuando amerite, los logros y aciertos que pueda tener el Ejecutivo. Segundo, para fortalecer nuestras instituciones, es necesario reformar algunas de ellas, comenzando por la misma Asamblea Legislativa. Específicamente, buscaré concertar cambios que promuevan la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de dicho Órgano. Además, velaré por que nuestra Fuerza Armada y la PNC se apeguen al rol que se les asignó en los Acuerdos de Paz: la Fuerza Armada es apolítica y la PNC es civil. Tercero, vamos a combatir la corrupción –de donde quiera que venga, pero especialmente dentro de los tres Órganos del Estado. Debemos fortalecer el Tribunal de Ética Gubernamental y el Instituto de Acceso a la Información Pública, asegurando su independencia y dotándolos de los recursos necesarios para su buen funcionamiento y también adoptar una Ley de Servicio Público a fin de modernizar la gestión pública. Finalmente, buscaré concertar entre las fuerzas políticas y de la sociedad civil, a fin de lograr un consenso para defender la institucionalidad democrática en nuestro país.

Pero la labor de un diputado es amplia, por lo que también trabajaré en otros temas. Prioritariamente, debemos enfocarnos en la recuperación económica y la generación de empleo, a fin de superar la crisis causada por la pandemia y su manejo. Asimismo, como país, debemos darles verdaderas oportunidades a nuestros ciudadanos para mejorar su calidad de vida, comenzando por ofrecerles servicios de salud y educación de calidad. Sobre estos y otros temas trataré próximamente.