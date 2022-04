"¿Por qué somos tan pendejos?"

Audio

Así, con esa pregunta tan tajante, concluye un artículo del periodista peruano Aldo Mariátegui publicado en el mes de diciembre en el que hace un repaso de lo que ha pasado en diferentes países de América Latina en los últimos 50 años, haciendo énfasis en los dramáticos retrocesos que han tenido especialmente Cuba, Venezuela y Argentina, y países como Bolivia, Ecuador y Perú que mantienen permanentemente problemas de gobernabilidad e inestabilidad política. Le faltó hacer referencia a los problemas que atraviesa Nicaragua, y genera incertidumbre el regreso a Chile de una izquierda menos moderada de la que ha gobernado el país durante varios periodos después de la dictadura de Pinochet.

El tema debe estar provocando estudios de los especialistas sociales para evaluar cómo funciona la democracia en países donde los niveles de desigualdad y exclusión social y niveles educativos y culturales de la población son tan bajos y que a pesar de haber pasado por revoluciones, guerras, reformas estructurales, y diferentes tipos de convulsiones sociales que han depuesto todo tipo de regímenes, todavía no encuentran el rumbo para mejorar la gobernabilidad, ofrecer estabilidad y seguridad jurídica e implementar planes que logren sostener las tasas de crecimiento que permitan asegurar a la población mejores condiciones de vida, y se vayan reduciendo las brechas que mantienen a amplios sectores de población con altos niveles de pobreza y vulnerabilidad. Vemos cómo otras regiones del mundo avanzan a pesar de haber sufrido el siglo pasado conflictos bélicos de gran envergadura, y América Latina cada vez está más rezagada en sus grados de productividad, competitividad y desigualdad y, para colmo, está más endeudada.

No podemos poner en duda las bondades que tiene un sistema democrático para que la población participe en la elección de los funcionarios que los representarán en todos los órganos e instancias del Estado, exigir la rendición de cuentas y garantizar todos los tipos de libertades que hacen funcionar bien el sistema para promover y asegurar la participación ciudadana. Eso está muy bien, pero al final lo que la población quiere y valora de cualquier sistema es que se mejoren sus condiciones de vida. Como eso no ha pasado, y siguen aumentando las brechas entre la población de ingresos altos y medios con las de ingresos más bajos la gente no cree que el sistema democrático le resuelve sus problemas, y elige cualquier tipo de gobernante que les ofrezca soluciones mágicas para aliviar sus problemas. Los resultados están a la vista en toda América Latina con el agravante que se están viendo niveles de mediocridad y corrupción nunca vistos anteriormente.

Chile, después de un horroroso experimento socialista, logró implementar bajo una dictadura que gobernó 17 años un modelo de desarrollo económico que sostuvo las tasas de crecimiento económico más elevadas en toda América Latina. Singapur es otro ejemplo para el mundo; bajo un régimen autoritario de 30 años pasó de una isla empobrecida y sin recursos, a ser uno de los países más prósperos del planeta. Corea del Sur pasó de la pobreza a la abundancia en corto tiempo; un líder autoritario, Park Chung-Hee, gobernó el país durante 18 años desde 1971 y el país siguió sosteniendo sus tasas de crecimiento y niveles de competitividad hasta ahora. Por último, China, bajo un régimen autoritario y comunista, está por desplazar a Estados Unidos como la primera potencia económica mundial. Terminamos este repaso con nuestro país: uno de los comandantes guerrilleros que combatió a los militares en la guerra civil que sufrimos durante 12 años dijo que bajo los regímenes militares habíamos tenido los mejores gobiernos.

Dejando a un lado los regímenes autoritarios, Europa con regímenes parlamentarios de tendencia socialista, y electos democráticamente en la mayor parte del continente, después de haber sufrido las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial hace 70 años, 11 de sus 43 países ahora están entre los países más ricos del mundo, y el resto tiene niveles de desarrollo económico y social más elevados que cualquiera de América Latina.

Falta espacio pero hay razones para que reflexionemos en América Latina sobre cuál es el sistema político que necesitamos para poner orden. Cualquier modelo es perfectible. Lo que funciona en unos países no necesariamente funciona en otros que tienen historia y culturas muy diferentes.