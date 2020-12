¿Por qué son las personas sordas docentes las que deben enseñar Lengua de Señas Salvadoreña?

En conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Según el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad y su protocolo facultativo, la cual es ley de nuestra República, en su numeral 3 literal b y numeral 4, se dice que debe facilitarse el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas Sordas, y que para hacer efectivo este derecho, se adoptarán las medidas pertinentes para emplear a maestros con discapacidad (sordos) que estén cualificados en lengua de señas para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos.

Además de la base jurídica expuesta, planteo otras razones:

1. La identidad sorda se centra en los sentimientos de la comunidad sorda y la lengua de señas como canal de comunicación. Las personas Sordas tienen una verdadera lengua y esto es lo que les diferencia de los oyentes. Las personas Sordas son un colectivo con una cultura socio-antropológica que les pertenece a ellas, no a los oyentes. Las personas oyentes no deben “enseñar” sobre una identidad que no les pertenece, sentimientos que no sienten.

2. La Lengua de Señas Salvadoreña es una verdadera lengua natural con una estructura y léxico propios. Lo que la diferencia de la lengua oral es que se desarrolla en un espacio tridimensional mediante la comunicación viso-gestual. Es la lengua materna de las personas Sordas y les pertenece. La Lengua de Señas Salvadoreña es un bien cultural declarado, y por tanto debe conservarse, resguardarse y difundirse por quienes la tienen como su lengua materna: las personas Sordas.

3. La Lengua de Señas Salvadoreña no es mímica, ni está restringida a gestos icónicos. No es una representación de la lengua oral. No es un conjunto de pidgins derivados de la lengua oral salvadoreña. No es un conjunto de códigos ni señas caseras que los familiares oyentes inventan para comunicarse con los hijos e hijas sordos en ausencia del aprendizaje de una verdadera lengua de señas. No es un sistema artificial para “ayudar” a las personas que no oyen a aprender la lengua oral. No es una “lengua oral signada”. Es responsabilidad de las personas Sordas docentes enseñar la Lengua de Señas Salvadoreña para eliminar los errores que los oyentes cometen. Es obligación del Estado conservar la Lengua de Señas Salvadoreña, apoyar su desarrollo en la Comunidad Sorda y hacer que se cumpla la ley, y que sean solo las personas Sordas docentes las que la enseñen, para preservar la identidad Lingüística, la Cultura Sorda y la Lengua de Señas Salvadoreña como un emblema de las Personas Sordas Salvadoreñas, no de los oyentes.

4. La lengua de Señas Salvadoreña es tan importante como cualquier otra lengua, es propia de las personas Sordas, es su emblema de identidad sorda. Si una persona es intérprete de Lengua de Señas Salvadoreña, no debe “enseñarla” pues no le corresponde.

5. Las Personas Sordas Docentes son los profesionales mejor preparados para enseñar Lengua de Señas Salvadoreña, pues poseen el discernimiento de la competencia lingüística, de comunicación y pragmática de esta lengua, además poseen el conocimiento de la metodología para su enseñanza.

6. Las personas intérpretes de Lengua de Señas acreditadas por el CONAIPD mediante un comité evaluador de Personas Sordas profesionales solo deben trabajar interpretando y capacitando en técnicas de interpretación, junto a las personas Sordas.

En conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, expongo y solicito al Estado y Gobierno de El Salvador, cumplir y hacer cumplir la ley.