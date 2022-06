¿Por qué surgen los dictadores?

Benito Amilcare Andrea Mussolini fue el primer ministro de Italia durante 21 años, entre 1922 hasta su derrocamiento en 1943, el "Duce" ("líder" o "jefe", título adoptado por Mussolini en 1924) se convirtió en dictador y principal fundador del fascismo en Italia. Su gobierno fascista fue una "inspiración" para Hitler y los nazis, y ayudó militarmente al dictador español Franco durante la cruenta Guerra Civil en ese país.

Mussolini ascendió al poder luego de finalizar la Primera Guerra Mundial, cuando casi toda Europa estaba devastada y endeudada, e Italia no era la excepción. Su deuda era con Estados Unidos e Inglaterra y esto generó hambruna, pobreza y falta de empleo, lo que trajo mucha incertidumbre y descontento en la población italiana. El "Duce" aprovechó ese malestar social y lo utilizó a su favor catapultándose al poder apoyado por capitalistas italianos, con la gran promesa de restaurar la antigua grandeza del Imperio Romano mediante el militarismo y el expansionismo colonialista italiano.

Ya en el poder, Mussolini fue de a poco desarmando las instituciones democráticas y para 1925 había establecido un gobierno dictatorial y antidemocrático. Ejercía un sistemático hostigamiento a la educación superior y a las academias artísticas. Presionó por la existencia de un único partido político. Suprimió el derecho de huelga y los sindicatos. Su régimen anuló los derechos individuales de los ciudadanos y otorgó el control total al Estado; trabajo, vida económica y ocio estaban regulados por el gobierno, a los que se unían la paramilitarización de la sociedad, los actos propagandísticos de masas, el control de los medios de comunicación y la educación de los niños bajo un credo fascista.

El gobierno de Mussolini se caracterizó por ser violento, anticomunista y anticapitalista. Desconociendo a lo largo de su régimen los derechos humanos de la población. Uno de los biógrafos de Mussolini, Richard Bosworth, estima que al menos un millón de personas murieron como consecuencia de sus 20 años de mandato, con "atroces masacres de libios, etíopes, habitantes de la ex-Yugoslavia y, después de 1943, miles de judíos italianos". Mussolini dictó las primeras leyes antisemitas en Italia en 1938, allanando el camino a una eventual deportación de alrededor de 7,000 judíos a los campos de concentración nazis; 5,910 de ellos murieron.

Uno pensaría que en la Italia moderna, a 75 años de la muerte de Mussolini su figura es controvertida y oscura, y es un ejemplo histórico de un cruel dictador. Pero según una encuesta realizada en enero de 2020 en Italia por el centro estadístico Eurispes, una de cada cinco personas dijo que "Mussolini fue un gran líder que solo cometió algunos errores". En otras palabras, contrario a lo que dice la historia sobre el "Duce", millones de italianos consideran que él dejó un legado no tan negativo en ese país europeo.

Esto es contrario a la verdad detrás de Mussolini quien creó una dictadura fascista que llevó a los italianos a padecer el régimen más sanguinario en su historia, en el cual murieron miles de sus compatriotas, tanto en una guerra como en el exterminio de miles de judíos italianos.

Pero, ¿por qué los italianos continúan añorando a Mussolini? Bueno, no vayamos muy lejos. En nuestro país es común escuchar "es que en los tiempos del general Martínez no había ladrones porque él les mandaba a cortar las manos". Este tipo de aseveración esboza esa "nostalgia" por una de las dictaduras más largas sucedidas en nuestro país, es decir que Martínez tuvo el poder total del país durante 14 años en uno de los regímenes militares más tiránicos, unipersonales y racistas de la historia de El Salvador.

Martínez surge en un momento convulso del país y del mundo, con el avance de los comunistas en Europa, el surgimiento del fascismo en Alemania, España e Italia y los vientos de guerra que soplaban cada vez más fuertes en la región. Centroamérica no estaba exenta de conflictos internos, como el asesinato de Sandino y los libertarios y comunistas queriendo hacer cambios radicales en la sociedad del istmo.

El general Martínez, al igual que otros dictadores, usó la propaganda como su principal arma, tanto para elevar su imagen y mantener su discurso oficial de que en el país todo era paz y desarrollo, mientras que la represión y encarcelamiento de opositores, represión de campesinos, la segregación racista con la expulsión de negros, chinos y musulmanes eran parte de su limpieza étnica para construir un "mejor país".

Mussolini, Hitler, Franco o Martínez surgen en momentos en que sus naciones se encontraban en una crisis social y económica difícil. Los ciudadanos necesitaban respuesta y fue cuando la figura del hombre fuerte, del padre autoritario, del líder polémico se convirtió en la figura que resolvería todos los problemas de la ciudadanía y llevaría a sus países a ser potencias mundiales. De esta forma, y a base de promesas, los ciudadanos se sienten tranquilos, y no les importa si esas promesas son verdad o no.

Si hay algo que es una constante histórica de los dictadores es que se refugian en el pasado para posicionar sus promesas del presente. Esto hace que la ciudadanía piense que el presente y el futuro, junto a su líder, serán mejor. La fórmula del militarismo, el control de los medios de comunicación, la propaganda incesante y la magnificación de cualquier obra que hagan ha sido una constante histórica. En nuestros días el uso de las redes sociales hace que este mensaje sea difundido por muchas más personas, creando la ilusión de que el líder en cuestión es amado en todo el mundo.

Volviendo a Mussolini, el dictador italiano se mostraba como un "buen líder" en su caso, introdujo las jubilaciones mostrando una imagen benevolente del líder que amaba a los abuelos y que les dio seguridad. Esta figura de un gobernante con mano dura, pero a la vez amoroso y que se preocupa por todo su pueblo, afinca lo que los ciudadanos quieren escuchar. "Amor y rigor", decían los ancianos.

Sin embargo, la historia no miente y todos los regímenes dictatoriales no han tenido un final feliz, si lo queremos decir de alguna forma, Mussolini decepcionó a todos aquellos que lo habían apoyado durante su régimen ciegamente. Se sintieron traicionados de que las promesas de la Gran Italia no fueran verdad y que no estaban mejor que antes que él llegara. De igual forma pasó con Hitler, Franco y Martínez. Y continuará pasando si nos olvidamos de leer la historia y nos refugiamos en crear personajes míticos pulcros e inmaculados.