¿Por qué tan enojadas?

Básicamente, porque todo nos cuesta más. Basta echar un vistazo alrededor. En el empleo formal, por ejemplo, la inequidad está normalizada y, lejos de un escándalo, es algo más como un indicador: brecha salarial, se llama. Significa que, por lo general, a las mujeres nos pagan menos que a los hombres por ejecutar el mismo trabajo.

En el sector informal, la realidad es peor, aunque ni se mide. Pero basta con ver que, por regla, son las vendedoras en los mercados las que arrancan y terminan sus jornadas con los niños en brazos. Lo que, de inmediato, nos lleva a los hogares y a tener que hablar de las tareas de cuido, esa labor tan invisible como demandante.

En un El Salvador en donde lo único diverso y transversal es la violencia, las mujeres no solo figuramos como víctimas directas de la misma, también asumimos las consecuencias de cuando las víctimas son otros. Así, las mujeres somos las que quedamos a cargo de toda persona vulnerable en los casos de migración forzada y de asesinato, por mencionar lo más doloroso.

Y esto sucede en un entorno en el que para las mujeres se estrechan las oportunidades educativas por varios motivos, entre ellos: tareas de abastecimiento de agua, embarazo, vida en pareja. En 2019, como muestra, una encuesta reveló que de las personas de menos de 12 años de edad que dijeron vivir o haber vivido en pareja, todas eran mujeres. Todas.

En este punto, es necesario aclarar que no, no quiero lanzar salvaguardas a los hombres que muestran apoyo a las acciones que tienen que ver con la equidad de género. Menos quiero ser condescendiente con los primeros que salen a decir "no todos somos malos...".

Tampoco me da la gana salvar a los que hoy se solidarizan con una mujer y mañana sirven de tapadera o de palanca a otros que son abusivos, manipuladores, violentos, haraganes, vivianes, tergiversadores, incapaces, esos que solo sobreviven con base en los privilegios que les otorga un discurso hueco. No. Hagan el flaco favor de no colgarse medallas que no les corresponden.

Sí quiero, como se debe, resaltar el trabajo de todas las mujeres que han tomado como propia la búsqueda de justicia. Ahí están las familiares de las personas desaparecidas que recorren montes y rascan la tierra con las uñas porque no abandonan a los suyos al olvido, así tengan que darle vuelta a todo.

Ahí, en esa lista de valentías, están también las mujeres trans, a quienes con terquedad se les niega el derecho a existir. Con eso, se les condena a una vida de oscuridad en la que escapar de los abusos es, prácticamente, imposible. Solo para que, después, la misma sociedad se sienta en derecho de juzgarles y revictimizarles sin piedad alguna.

Y no pueden faltar las mujeres que defienden la alegría. Las que abrazan la ternura que no obedece a estereotipos ni a clichés. Esas que no permiten ataques al derecho a ser, a la diversidad. Las que, por encima de todo, respetan, se respetan y exigen que se les respete.

En el mes de la mujer, no nos felicite. Valore nuestro trabajo de manera justa. Promueva medidas diversas que terminen en un acceso equitativo a oportunidades. Parta de que no somos iguales. Porque, para las mujeres, las circunstancias han sido, desde siempre, más duras.

Estamos enojadas, nos sobran los motivos. No hemos dejado, sin embargo, de buscar que, para las nuevas generaciones, haya un panorama con más luz. De esto se trata.