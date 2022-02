Audio

Por qué veo el Superbowl

Señoras y señores, se nos fue enero, y simasito se nos va febrero, sobre todo pues atrás dejamos los 2 acontecimientos del mes: Valentine’s y el Superbowl. Es tan adictiva la cultura gringa, impulsada por la oferta y demanda que alborota que, los acontecimientos de ayer y antier, trascienden fronteras.

Como dicen los Beatles, todo lo que necesitamos es amor, ¡que tanta falta nos hace en El Salvador! Tema para otra nota, pues ahora se habla del Superbowl (established 1967).

Yo no sé ni pura estaca de "football" (a mí háblenme de triatlón). Y eso que tuve la suerte de estudiar en Nueva Orleans por lo que suponía adorar a los Saints y al Tulane Green Wave, pero al Superdome iba a tomar cerveza (y ver cheerleaders). La oferta y demanda que alborota Superbowl Sunday (SS) merece una ovación.

Día para tragar, el segundo después de Thanksgiving. Y también chupar, pues se ingieren 325 millones de galones de cerveza, el equivalente a 2,000 piscinas olímpicas como la del Flor Blanca. Una birria, justo y necesario, para botar el pandemia stress, y para pasar 1,400 millones de alitas de pollo, a 2 por ave, = 700 millones de pollitos sacrificados. "Háganse vegetarianos", suplica la lorita Pepita.

Otra birria para pasar 8 millones de libras de guacamole, el oro verde de México, con 14,500 toneladas de chips. Con cerveza helada y abundantes monchis, no es necesario entender el juego.

El Superbowl también alborota la industria publicitaria, convirtiéndose en vitrina para la más reciente cosecha de buenas ideas. Más vale que este showcase de creatividad sea bienvenido en las mentes y corazones de los consumidores, pues, este año, $7 millones por spot de 30 segundos ($1MM más que el año pasado). ¿Por qué tan caro? 140 millones de atentas mentes y corazones, en momento de euforia colectiva.

Me cuentan que este año, un equipo de Sonsonate jugó contra uno de Los Ángeles, ¡viva Sonsonate!

Aunque la verdad, es que la lorita y yo no vimos el mascón por el equipo de mi pueblo; lo vimos por los anuncios. "No hablés por mí, yo lo vi por las Pilsener que me eché", chichipate la lorita.

Mi favorito el de Pringles, que con el ritmo pegajoso de Stuck on You de Lionel Richie, a un cipotón se le traba la lata en el brazo, al pescar la última papita, y ahí se queda el resto de su vida (boda, sexo, deporte, sala de parto, y hasta en el cajón). Poderosa idea, viral desde el domingo, que sin duda se caló en millones de mentes y corazones. Le comió el mandado a Lay’s.

Imagínense ustedes; poder hablarle a su target en el momento que consumen sus productos. Oportunidad de oro, muy bien aprovechada también por AbInBev (Bud Light y Michelob Ultra) y Avocados from México.

Algunos mensajes con humor gringo, estrategia creativa acertada para marcas como Taco Bell. Otros, como Hellman’s, tratando de entrar a mentes y corazones por la puerta social al levantar bandera en contra del desperdicio de alimentos. La industria automotriz tiró la casa por la ventana, con memorables spots de GM, BMW, Toyota, Kia y Nissan.

Volviendo al terreno de juego (Sofi Stadium, LA), ¡entre $4k y $60k por asiento!, va creer. ¿Alguien pilló a algún diputado?

Dichosos los 100,240 doble vacunados que pudieron ver el half time show en vivo. Aunque puro hip hop este año. "Música de negro", agrega la lorita. Tenés razón, Pepita, mejor la Shakira con la JLO son más bonitas.

Colorín Colorado el Superbowl 2022, edición 56, ha terminado, y el poder de la NFL se ha activado hacia SS 2023, siempre el segundo domingo de febrero. Quizá de viejo entienda el american football. "Paja", me mata la esperanza la lorita.

Bueno, con cerveza helada, abundantes monchis, ideas fumadas, excelente musicón y bellas cachiporras, no es necesario entender el juego.