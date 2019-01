Por qué votar y por quién votar

Me dirijo a quienes no han decidido si ir o no a votar y a quienes que no han decidido por quién hacerlo.

Votar es un deber ciudadano, aunque lo más importante es que su decisión afectará su futuro, porque usted decidirá el camino que seguirá El Salvador los próximos 5 años, lo cual afectará su vida y la de su familia. Si no vota, la decisión final la estará dejando en manos de otros, por tanto, mañana no tendrá derecho a reclamar, porque usted no fue parte de la decisión, usted eligió ser parte del problema.

¿Por quién votar?

Piense en los problemas que requieren ser superados, sin resentimientos, porque le guste o no, gobiernan los políticos, por mandato constitucional. Entonces, no es cosa de modas anti-políticos ni clavarse en el pasado, que debe ser solo un referente, y pensar en el futuro, lo que usted espera y quién le puede responder de mejor manera. Así, contéstese estas preguntas que le servirán de base para tomar su decisión. Medite sus respuestas sobre quién está en mejores condiciones para:

· Generar empleos: le será más fácil a quien dé confianza, para atraer más inversión extranjera y nacional, porque de ella depende la generación de empleos. Claramente, lo hará quien apoye el sistema de libre empresa, pero con un gran énfasis en las políticas sociales, para crear condiciones y construir el progreso desde abajo, generando igualdad de oportunidades desde el momento de la concepción.

· Educación para el futuro: se requiere una revolución, guiados por gente que conozca cómo será la demanda laboral a 5-10-15 años, para tener trabajadores integrados a cadenas de producción mundial. Que tenga claro que para una licenciatura no se requieren más de 4 años y para una maestría no más de un año, eliminando las materias de relleno que hacen perder tiempo y dinero a padres y estudiantes.

· Salud para todos: un derecho que se cumple escasamente en El Salvador, tanto por falta de recursos como por mala administración de ellos, especialmente en la compra de medicamentos. Se requiere un gobernante con demostrada capacidad para administrar.

· Seguridad ciudadana: un líder con conocimientos y experiencia exitosa para crear equipo, compromiso y trabajo, con una visión integral, desde la creación de valores, educación, empleo, prevención y con decisión para aplicar la ley.

· Lucha decidida contra la corrupción: que no haya estado contaminado con el poder gubernamental, y que esté dispuesto a diseñar e implementar una Política de Estado contra la Corrupción, para responder a una sentida demanda ciudadana y convertir a El Salvador en un ejemplo a nivel internacional.

Como persona:

• Que tenga conocimientos, esté convencido de sus propuestas y sea convincente, porque así lo siente y visualiza, porque ha tenido contacto con la gente, la ha escuchado e integrado sus demandas, no como respuestas populistas.

• Con valores, capacidad, preparación para administrar y construir un futuro mejor. Que, por principios, acepte la guía de Dios, que busque la Unión del país, porque sin ella no se superarán los problemas que nos aquejan, y que garantice Libertad, en todas sus expresiones, porque solo en libertad se encuentra la verdad, y solo con ella se hace justicia.

Ve a votar, sé un Patriota, el futuro de El Salvador está en tus manos.