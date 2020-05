Por qué y para qué quieren salvarnos del coronavirus

En marzo los habitantes del mundo, incluidos los de nuestro país, recibimos un diagnóstico luego de un "Tac" que realizó la OMS al descubrir en una parte del cuerpo del mundo, una enfermedad preocupante al extremo, lo que la obligó a alertarnos de un virus que puede terminar con la vida de los seres humanos que componen este mundo.

Se diagnosticó como un tumor considerado maligno y urgía de una serie de medidas estrictas, primero decretarlo como pandemia, y al enfermo –el mundo entero– ponerlo aislado en una cuarentena con apertura legal que permitiera prolongación a criterio de un gobernante justificándolo por su Ministerio de Salud. No estaba mal si se hacía con buenas intenciones.

Este tumor-coronavirus canceroso había que atenderlo con medicinas caras –una de ellas medidas constitucionales, con el riesgo de que si se malinterpretan llevan a poderes absolutistas– y a su vez, proporcionarle al enfermo ese veneno necesario que se llama quimioterapia –medidas que atentan contra la economía, salud mental y alimenticia–, para intentar salvarlo o dependiendo de cómo lo tratemos, activar el riesgo de una metástasis a corto plazo, y con ello la muerte.

Una situación difícil para cualquier mandatario –presidente del hospital local– y de veras, nadie quisiéramos en estos momentos estar en sus zapatos, más si no es médico; pero bueno, ser el presidente del hospital local tiene unos réditos increíbles, pero también responsabilidades que no se pueden enfrentar con ocurrencias egocentristas, pues se trata de vidas humanas.

Obligados entonces a enfrentar una situación inédita que nunca habíamos vivido adultos, jóvenes y niños, se impusieron distintas medidas, quizás dictatoriales por la forma y no con la sensibilidad del médico que comprende al posible enfermo, y así se aceptó la más necesaria pero la más dolorosa: "Quedarse en casa". Dolorosa porque no había estrategias para las consecuencias que vendrían al no trabajar y sin fondos para curarse.

Y la población en su mayoría hemos hecho caso, obedeciendo y pensando en la salud. Otros se han arriesgado por cubrir las necesidades hogareñas y de subsistencia, pues si no trabajan no comen. Otros no les importó contagiarse por la necesidad y el hambre de los suyos y salió por unos dólares que regalaban –dizque gratis– pero que más adelante los enfermos sobrevivientes deberemos de pagar. Y aparecieron los torpes, los de la "animalada salvadoreña", que evaden la cuarentena.

Vamos sobre los cuarenta días y viendo el escenario que se desarrolla afuera y nosotros adentro de nuestro cuarto en el hospital; viendo cómo nos cuidan del virus y viendo cómo pelean la medalla de nuestra salud. Y gracias. Pero todos tenemos miedo que quizás salvando la vida también la perderemos por otras circunstancias. Tenemos fe en Dios pues una enfermedad nos acerca más a Él, pero se necesita el pan para vivir. Y aquí nos surge la pregunta para quienes han asumido la responsabilidad de salvarnos. Queremos preguntarles ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ QUIEREN SALVARNOS DEL CORONAVIRUS?

Por conservemos la vida con salud, dignidad y trabajo para sobrevivir, o por la medallita, sin que al final no haya quien les aplauda.

Creemos en el sacrificio invaluable que están haciendo médicos y enfermeras. Son los superhéroes. Consideramos a un buen grupo de los elementos de policía y fuerza armada que también se arriesgan. Los que trabajan por la fuente alimenticia. Los que desde el gobierno trabajan y arriesgan su vida. Pero los que tienen a su cargo la gobernación, la planificación, las estrategias de salud y economía, van a perdonar pero no hay coherencia. No hay unificación de ideas, ni tolerancia y humildad para aceptar las recomendaciones de otros. No hay objetivos definidos de cómo superar de una manera científica y médica el tumor, y algo más, cómo vamos a vivir en el futuro si acaso sobrevivimos a este tumor. Pues el cuerpo no quedará igual. Tendrá limitaciones. Y nada asegura que este tumor no pueda volver. Deberemos seguir chequeándonos. Y todo parece que el que asumió rol de médico gobernante solo quiere curarnos pero no sabe cómo viviremos cuando controlemos el tumor. Solo quiere salvarnos y entonces, que nos coma el tigre después y que el futuro nos agarre confesados.

Cuando alguien a quien queremos se enferma lo acompañamos. Estamos cerca de él. Rezamos por él, y queremos que sobreviva. Le ofrecemos nuestra compañía y nuestra ayuda para que salga adelante. Queremos seguir disfrutando de su compañía porque será un apoyo para nosotros en el futuro. Esta es la actitud ante un enfermo que conocemos y no queremos que muera. No la actitud de regañarlo con premeditación, alevosía y ventaja. De meterle miedo. De repetirle que se va a morir. De encerrarlo con otros enfermos para que se contagie más.

¿Cómo nos ven gobernantes y diputados y quienes tienen la responsabilidad de dictar leyes, cuarentenas y encierros, o aquellos que solo acatan órdenes? Sus disputas de poder que observamos a diario nos da la impresión que su deseo de salvarnos es por el mezquino interés de entregarnos una papeleta en el futuro que diga: Vote por mí. O porque veamos que donde manda capitán no manda marinero. Qué pena que nos miren así. Ojala puedan descubrir que esta prueba tiene más de fondo, Dios está sondeando nuestros corazones.

Mediten, gobernantes. Pregúntenle a su conciencia: ¿Por qué y para qué queremos salvar del coronavirus a los salvadoreños?

Como dice un pasaje bíblico: El que tenga oídos que oiga.