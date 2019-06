Por un mejor país

Esta columna surgió como producto de una reunión convocada por quienes entonces dirigían LPG. Participamos seis colaboradores eventuales, para reflexionar sobre la realidad nacional, en un momento en que se percibía un cierto distanciamiento –con visos de agravarse– entre la administración Calderón Sol y la empresa privada organizada. Así surgió la iniciativa de abrir un espacio permanente en donde se destacara la necesidad de unir esfuerzos y voluntades en torno a un "Proyecto de Nación", idea fuerza que fue retomada con vehemencia en "El Manifiesto Salvadoreño" de la ANEP (1996). Hoy, a inicios de una nueva administración que desplazó al bipartidismo que gobernó por 30 años, parece sensato y necesario retomar con un compromiso genuino y renovado ese ideal.

Para poner en perspectiva el tema, hay que recordar el ambiente de crispación, desasosiego e incertidumbre que marcó la fase preelectoral. Desafortunadamente, este cuadro se complicó a partir de los resultados contundentes del 3F, con las actitudes contestatarias y fuera de lugar de los perdedores. Para agravar la situación, el ganador, en vez de compartir mensajes tranquilizadores y optimistas, optó por la confrontación y la descalificación, contrario a lo que se espera de alguien que aspira pasar a la historia como un verdadero estadista, en un país peligrosamente polarizado y asediado por una problemática social, política y económica sumamente compleja.

El daño causado por aquellos es patético y, sin duda, será perfilado como grotesco, cuando se abra la Caja de Pandora. Pero hay que reconocer que, para inquietud de muchos, al señor Bukele –según la versión que se escucha por doquier y opiniones de calificados analistas, vertidas en diferentes medios escritos y televisivos– lo sigue persiguiendo una sombra signada por su indefinición política, la forma de comunicarse, la percepción del poco respeto que le merece la institucionalidad y, lo que es igualmente grave, su desdén por el diálogo y la concertación. También está presente en la mente de muchos el cuestionado vehículo escogido para lanzar su candidatura, independientemente de los obstáculos que supuestamente le puso el TSE para inscribir oportunamente a NI.

Es obvio que quienes le favorecieron con su voto están entusiasmados y optimistas con el inicio de su administración. Pero eso no basta. Es entendible, entonces, que el señor Bukele tenga su mirada puesta en las elecciones de 2021, en la expectativa de que con ellos cambiará, en beneficio suyo, la correlación de fuerzas. Esto está dentro de lo posible, lo que le facilitaría su gestión rutinaria y la negociación, en aquellas iniciativas que demandan mayoría calificada en la AL. Pero igualmente él tiene que comprender que para llenar las expectativas –no solo las de sus seguidores, sino las de todo el espectro social– debe hacerlo en democracia y con total transparencia, descartando a priori toda tentación de incurrir en el absolutismo. No debe ignorar que la sociedad ya despertó y que difícilmente dará un paso atrás en la búsqueda de la consolidación de un sistema que se basa en la separación de poderes, la gobernabilidad democrática, elecciones libres y transparentes y, en general, el respeto a la institucionalidad. No sobra enfatizar que vivimos en una democracia representativa y que a su presidencia la respalda este sistema.

Así planteadas las cosas, surge la exigencia inexcusable de una oposición responsable y el desafío para todos de contribuir –sin renunciar a nuestras propias aspiraciones– para que durante el quinquenio que se inicia reinen la armonía social, el progreso con equidad, la seguridad jurídica y ciudadana, el combate frontal contra la corrupción, entre otros. Todo, como una clara expresión de que seguimos aferrados a los postulados fundamentales del Acuerdo de Paz. Por ello, revivir el ideal de trabajar alrededor de un "Plan de Nación" se convierte en un imperativo categórico.

*****

P.D. Los Símbolos Patrios representan el "Ser" de nuestra nacionalidad; no las pretensiones de un gobierno.