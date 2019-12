Por un retiro voluntario digno para los empleados estatales

Según la DIGESTYC, la población de personas mayores a los 60 años representa el 13 % de la población total, lo cual significa que existen más de 800,000 personas mayores de 60 años y es evidente que parte de esa población todavía se encuentra laborando tanto en el sector público como el privado.

Por lo que había que señalar que hay personas que ya tienen la edad para retirarse y no lo han hecho y por otra parte también hay personas que están pensionadas pero también siguen trabajando.

Pero la situación es la siguiente: 1) las personas que tienen la edad y no se retiran lo hacen porque las pensiones que les quedarían serían bien mínimas, 2) las personas que están pensionadas y siguen trabajando lo hacen porque reciben pensiones tan pequeñas que tampoco les alcanza para sobrevivir; no así el caso de exdiputados, magistrados y otros exfuncionarios y clérigos que reciben pensiones jugosas.

Ante tal situación se propone que el Órgano Ejecutivo conjuntamente con el Legislativo elabore un retiro voluntario digno, ya que el Decreto actual de Retiro Voluntario no llena las expectativas de los empleados y que fuera parejo para todas las instituciones estatales. Se debe de tomar en cuenta que una vez que la persona se encuentra en retiro laboral sus ingresos se estancarán, por lo que sería recomendable tomar en cuenta las siguientes sugerencias: a) Que no se les descuente de su pensión la cuota del Seguro Social. b) Que a los servicios básicos como el agua, la energía eléctrica, el gas y los impuestos municipales se les aplique un subsidio significativo. c) Que cada dos años se les aplique un incremento a sus pensiones. Se debe de aclarar que así como hay pensiones que oscilan en un rango de $150.00 hasta más de $3,000.00, por lo que esta propuesta debería de considerarse hasta un tope de $1,500.00 por ingreso mensual.

La situación de las oportunidades laborales es bien complicada en nuestro país, y a que por una parte se tiene una población joven en busca de oportunidades las cuales son bien limitadas tanto en el sector gubernamental como en el privado, y por otra parte se tiene el caso de personas mayores a los 50 años que prácticamente por tener años acumulados se les convierte en un factor limitante para competir, porque de alguna manera son rechazados por el sistema laboral de nuestro país.

Por lo que se espera que el presente gobierno proponga una alternativa digna de todas estas personas que todavía están laborando por necesidad y no sería justo enviarlos con las manos vacías y convertirlos en una carga para la sociedad y de esta manera se estaría previniendo el incremento de la mendicidad y la delincuencia.