¿Por qué el presidente y su aparato cercano hacen lo que les da la gana?

Porque puede sin consecuencias escribí en columna anterior y es la verdad cruda que se da casi a diario en nuestras barbas y no pasa nada.

¿Por qué puede? La razón que sale primero es porque tiene a los fusiles de su lado, bajo el mando del oscuro ministro de Defensa que se dice fue entrenado en los EUA, no está claro en qué. La Fuerza Armada, hasta ahora la institución más respetada desde la firma de los Acuerdos de Paz, ahora jura lealtad y sumisión hasta con su vida, al presidente de la República, no a la patria como ordena la Constitución, ¡gravísimo!

Entonces, ¿puede porque tiene los fusiles de su lado y los funcionarios le temen? O como escriben muchos, ¿se combina con maletines negros como en el gobierno de Saca, con el que tiene fuerte vinculación por los personajes cercanos que fueron de Saca?

¿Los mismos de siempre?

¿Es un regreso a los gobiernos militares con un presidente civil de casi toda la vida de América Latina?, modelo según cientos de publicaciones, impulsado por el Departamento de Estado de los EUA. No lo sabemos de cierto, pero hay fuertes indicios desde el apoyo a la campaña, al embajador complaciente nombrado ad hoc para este gobierno, dándole lo que quiera a cambio de políticas antiinmigración, clave para Trump, quizá no abrir las puertas a China, su rival, aunque El Salvador es una pieza poco relevante en esa lucha.

Si esto es así podría cambiar pronto, según muestran las encuestas Biden aventaja a Trump por 9 puntos según unas y por más de 15 según otras. Los Demócratas tanto en el Congreso como en el Senado han manifestado opiniones condenatorias a las acciones antidemocráticas de Bukele, tanto desde un Comité Bipartidario del Congreso condenando esas conductas, como diferentes actores importantes del partido.

Si ganan la elección lo previsible es que los Demócratas exigirán respeto al Estado de derecho en El Salvador. Esperamos así sea.

Este presidente y su gobierno pasan sobre leyes, instituciones a las que la Constitución les ordena convertirse en balance de poderes base del sistema democrático republicano que vivimos, con los otros dos Órganos del Estado: Legislativo y Judicial, y sobre las instituciones a las que igualmente la Constitución les ordena fiscalizar al Ejecutivo en el manejo de nuestro dinero, la Corte de Cuentas, de velar por la transparencia en el manejo del Estado; velar por los derechos humanos, la Procuraduría de los Derechos Humanos; el Instituto de Acceso a la Información Pública que ha sufrido un retroceso de años; otras de menor rango y muy relevante.

La Fiscalía General de la República, que respondiendo a demandas, siguiendo causas o de oficio debiera estar al frente de ponerle paro y judicializando las múltiples, ostensibles y claras violaciones a las leyes por el presidente, sus ministros y allegados, se suma a las instituciones que no funcionan, no está claro el porqué de su tibieza, ausencia e inoperancia. Existen varias teorías que no me constan, pero como dice el evangelio "por sus frutos los conoceréis" y está a la vista que no hay frutos y los abusos van de mal en peor, en aparentes ilícitos de corrupción, violación de la Constitución y ahora desacato a la Corte Suprema de Justicia.

Porque puede.