Post-covid: Liderazgo resiliente para cambiar, crecer y desarrollarse

Estamos entrando a una nueva etapa post-covid con altas y bajas en los ciclos de contagios y muertes por este virus, acompañada de alertas de no bajar la guardia en la bioseguridad y de posibles cierres económicos en la región centroamericana y a nivel global. No podemos esperar que las cosas mejoren si no cambiamos. Se necesita urgentemente que desarrollemos un liderazgo resiliente en todos los sectores de la sociedad para crecer y desarrollarse.

Al menos esta es la teoría del Dr. Boris Cyrulnik, neurólogo siquiatra francés, promotor del apego infantil y el padre del concepto moderno de resiliencia, quien sobrevivió un secuestro durante la Segunda Guerra Mundial a los 6 años y perdió a sus padres judíos en un campo de concentración nazi. Es además autor de varios libros bestsellers.

"Después de salir del virus, va a haber un resurgimiento del apego, vamos a viajar y consumir menos. Pero si los economistas quieren reembolsar la deuda (contraída por el covid), habrá que aumentar el crecimiento. Es decir, aumentar la intensidad del trabajo de hombres y mujeres, y eso vulnerabilizará a la familia... Las familias serían diluidas, porque los hombres y mujeres trabajarán aún más. Si, como desean los economistas, ponemos de nuevo en el mismo lugar los procesos económicos de consumo y circulación -que han provocado el virus- dentro de tres años habrá un nuevo virus y habrá que empezar todo de nuevo... o bien cambiamos la manera de vivir. Ese es el debate filosófico y político para decidir qué dirección tomaremos... Se logrará el renacimiento a través de un debate cultural por una nueva jerarquía de valores. Pienso que los países del norte de Europa nos pueden proponer un buen modelo.". Boris Cyrulnik, psiquiatra francés: "Post-Covid vamos a viajar y consumir menos" - La Tercera.

Entre las actitudes y acciones para ejercer el liderazgo resiliente están:

1. Alimentar la mente. Leer y aprender siempre. Ejemplo: El libro de la siquiatra Dra. Marian Rojas Estape. "CÓMO HACER QUE NOS PASEN COSAS BUENAS".

2. Cuidar la salud del cerebro tratando de no darle "comida basura", con ironías, chismes, cinismo o con quejarse.

3. Nutrir el corazón. Agradecer todo, especialmente las cosas pequeñas.

4. Vivir el hoy. Ser felices como si fuera el último día que estaremos con quienes amamos.

5. Abrazar al menos 8 veces al día a igual número de personas del clúster familiar.

6. Viajar más para reconectar y aprender de otras formas de pensar (fuera y dentro del país, cuidando la biodiversidad).

7. Orar o meditar diariamente, por al menos 20 minutos, que según la U. de Harvard mejora el sistema inmunológico.

8. Hacer todo con amor.

9. Ser positivos. Al tener pensamientos positivos, se tienen emociones y sentimientos positivos dando como resultado acciones buenas.

10. Perdonar rápido y sin condiciones.

11. Redefinir el concepto de trabajo. Por ejemplo, pensar en esta definición: Trabajar consiste en realizar una "NOBLE TAREA CREADORA". Estas tres ideas nos ayudan a ser flexibles y a trabajar en cualquier entorno, ya sea teletrabajo, en la casa o en total presencia en la empresa.

12. RECUPERAR LA CULTURA DEL CUIDADO. Revalorizar lo que llamamos pequeños oficios: En hospitales, se ha visto que los ayudantes de cuidado son mucho más importantes de lo que pensábamos...

13. Recordar que la gente no recuerda lo que dijiste sino como le hiciste sentir. "QUE NADIE QUE SE ACERQUE A TI SE RETIRE SINTIÉNDOSE MEJOR". Madre Teresa de Calcuta.

14. Al volver a trabajo presencial, vender productos y dar un servicio teniendo en mente el HACER DE CADA CLIENTE UN AMIGO PARA TODA LA VIDA. "A los amigos se les quiere, se les acepta y se les ayuda". Luis Poma.

15. Realizar todas las tareas (dentro y fuera de casa) con entusiasmo, que es el estilo de motivación trascendente, el cual tiene como motor servir a los demás, de la mejor manera y como cada persona lo necesita.

16. Reinventar la forma en que nos perciben para poder trasmitir o comunicar los valores del liderazgo resiliente anteriormente señalados a través de la imagen personal y el branding profesional.