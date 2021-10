Post-pandemia: Reinventar la nueva imagen del médico

Las asociaciones de psiquiatría de varios países han alertado sobre la difícil situación que están pasando los profesionales sanitarios desde que comenzó la pandemia global en el año 2020. Es imperativo por ello unirnos a la población en general para cuidarlos, paralelamente animando a médicos, cuidadores y enfermeros a practicar el autocuidado. Efectivamente, los organismos internacionales expertos en salud mental remarcan que la incertidumbre y el estrés que conlleva las dificultades en la atención hospitalaria desde que inició el brote epidémico del coronavirus por parte de los cuidadores médicos está exigiendo una especial atención a las necesidades de apoyo emocional y físico del personal sanitario. Cuidarse a sí mismo y animar a otros a auto cuidarse mantiene la capacidad de cuidar a los pacientes. (Guía de la Sociedad Española de Psiquiatría, en colaboración con el Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, https://gacetamedica.com/profesion/psiquiatria-15-consejos-para-que-los-sanitarios-cuiden-su-mente-en-plena-crisis/).

Algunas recomendaciones son:

1) Cuidar las necesidades básicas. Estar disponible no significa que hay que dejar de dormir, comer o descansar porque se produce el agotamiento. Hacer estas actividades ayuda a no poner en riesgo la salud mental y física para no comprometer la capacidad para atender a los pacientes.

2) Descansar. Siempre que sea posible, permítase hacer algo no relacionado con el trabajo que encuentre reconfortante, divertido o relajante. Escuchar música, leer un libro o hablar con un amigo puede ayudar. Algunas personas pueden sentirse culpables si no están trabajando a tiempo completo o si se están tomando el tiempo para divertirse cuando tantos otros están sufriendo.

3) Hable con sus compañeros y reciba apoyo mutuo. El aislamiento debido al brote infeccioso puede producir miedo y ansiedad. Cuente su experiencia y escuche la de los demás. Mantener el contacto con compañeros. Algunas personas necesitan hablar mientras que otras necesitan estar solas. Reconozca y respete estas diferencias en usted, sus pacientes y sus compañeros.

4) Hacer ejercicio. En lo posible, buscar lugares al aire libre para caminar.

5) Comuníquese con sus colegas de manera clara y alentadora. Identifique errores o deficiencias de manera constructiva para corregirlos.

6) Compartir información constructiva. Agarrarse de las buenas noticias. Es natural que el miedo nos supere en las crisis, pero a pesar de que los datos sean alarmantes ahora que está instalada la tercera ola de muertes por covid-19, existen "buenas" noticias que van surgiendo a diario de las que hay que tomar conciencia para seguir adelante, como que ya conocemos mejor el virus y ya hay vacunas que evitan muertes aun cuando se contagien.

7) Estar en contacto con la familia y seres queridos. Son su sostén fuera del sistema de salud. Compartir y mantenerse conectado puede ayudarles a apoyarle mejor. También ellos agradecerán su parte vulnerable. Sentirse útil mutuamente es un elemento protector colaborativo.

8) Mantener una actitud flexible (o desarrollar más) la habilidad personal de adaptación. Buscar readaptarse o volver a la fase de adaptación significa buscar tiempo para meditar para lograr reflexionar (y orar), para realizar un planteamiento nuevo de la propia vida, ya que este virus ha llegado para transformarnos psicológica, emocional, personal y socialmente de forma muy importante. Se tiene la libertad para elegir que esta situación de pandemia saque la mejor versión de sí mismos.

9) Sonreír más (aun con la mascarilla) y cultivar un sentido del humor sano.

10) Reinventar la imagen de tal forma que proyecte la nueva personalidad que ha brotado interiormente como fruto de la transformación ocurrida durante la crisis sanitaria, para mostrar una imagen profesional diferente alineada a una mejor versión de sí mismo. Aquí viene en ayuda experimentar con diferentes cortes de cabello, maquillaje (en el caso de las mujeres), combinaciones de colores y estilos de ropa, tanto en la ropa casual de fin de semana o de descanso y en el atuendo profesional.

Agradecemos a todos los médicos, cuidadores y enfermeros por seguir luchando por la salud nuestra. Que Dios y la Patria se los pague.