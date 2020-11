“Prácticamente estoy sola, mi novio me dijo que abortara si quería que seguir con él”

Me mandaron un audio que empezaba la conversación entre dos amigas de esta manera: “Prácticamente estoy sola, mi novio me dijo que abortara si quería seguir con él”. La crisis inesperada dentro de una relación que se suponía que iba a prosperar.

Realmente me enoja que los hombres bajan la luna y las estrellas cuando están de conquista, pero a la hora de la responsabilidad, salen con la campeonada de “abortá si querés que sigamos juntos”. ¿Qué clase de animal actúa así? Para nuestra desgracia en nuestra cultura de El Salvador esta situación es demasiado común y hay muchos machos que solo sirven para conquistar el corazón de chicas que se ilusionan con el amor pensando que al fin encuentran su príncipe azul, solo para dejarlas abandonadas ignorando su responsabilidad de padre. Se necesitan dos para hacer bebés.

Rosa (nombre ficticio) se encontraba en esta encrucijada en abril de este año. Recién iniciaba la cuarentena en el país cuando tuvo este descubrimiento del embarazo. Desesperada por la situación que se le derrumbaba la ilusión de una relación que parecía estable y que iba a prosperar, decidió comprar las clandestinas pastillas abortivas. Tuvo que prestar el dinero porque ni siquiera se lo dio el novio.

Cuando ya tenía compradas las pastillas, habló con su amiga nuevamente, la cual le suplicó que no lo hiciera, que ella había estado en esa misma situación y ahora era la mamá más feliz del mundo con su hijo bello que ya tiene un año, y es cuando me pasaron el contacto. La llamé de inmediato.

Rosa estaba decidida a abortar. En El Salvador el aborto está prohibido por ley, pero eso no quiere decir que las chicas desesperadas, y que no buscan ayuda, no lo hagan. Lastimosamente, las pastillas abortivas se consiguen demasiado fácilmente. Sin embargo, pude hablar con Rosa. Le expliqué los peligros sobre este tipo de abortos, los riesgos y el lamento eterno que tendrá en su corazón por haber matado a su propio hijo.

Rosa ya es madre de un hijo especial de 4 años, lo cual hacía la decisión más difícil todavía. Por un lado ya sabe la bendición de ser madre, y por el otro, no estaba preparada para un hijo más. La aconsejé, oré por ella, y hablamos un buen rato. Le ofrecí mi apoyo moral y ayuda altruista de amigos de nuestra Fundación. Me dijo que estaba decidida y que nadie la iba a hacer cambiar. Me entristecí muchísimo.

Colgamos y me dediqué inmediatamente a orar y a interceder por Rosa. Le clamé a Dios que le enviara ángeles a su vida para que la hicieran entrar en razón y salvara a ese bebé de la muerte. Oré por ella como una semana, intensamente. Luego recibí la llamada de su amiga.

“¡Rosa decidió tener a su bebé!”, me dijo. Inmediatamente la llamé para felicitarla y para hacer arreglos para que fuera al médico. Como estaba todo en cuarentena, estaba cada vez más difícil conseguir ayuda. Sin embargo, conseguimos un donativo que pagara ginecólog@ privado y una ultrasonografía. Me llamaría al salir de la consulta.

Me envió la foto de la ultrasonografía ¡y qué sorpresa nos llevamos! ¡Rosa está embarazada de GEMELOS! ¡No lo podía creer! Si hubiera tomado las pastillas abortivas, la probabilidad hubiera sido que podría haber abortado uno de los dos bebés, pero siempre iba a estar embarazada del otro porque son dos bolsas separadas. Dios la salvó de esa tragedia afortunadamente.

¿Por qué hago esta historia pública? En primer lugar, para que sepas que es normal sentirse en shock y afligida cuando te enteras que estás embarazada. En segundo lugar, que las pastillas abortivas no son seguras para nada y son un peligro inmenso que nadie se hace cargo si te vas en sangre. Y en tercer lugar, porque quiero que me ayudes a ayudar a Rosa ahora que está por dar a luz.

Felizmente, puedo decirte que la historia de Rosa ha tenido un giro total en su vida. El padre de estas criaturas salió corriendo, pero lo buscaremos, te lo puedo asegurar. Él debe aprender a ser responsable de sus actos. ¡El giro que dio su vida no se trata del papá de estos bebés, sino que Rosa se ha sentido apoyada por nosotros, y está muy feliz que tendrá una niña y un niño!

Para seguirla apoyando, en este momento estamos juntando ayuda para ella. Necesitamos recaudar $2,800 para la cesárea programada para la primera semana de diciembre. Ya recibimos la primera donación, pero nos falta mucho camino que recorrer. También queremos llevarle ropita, toallas, mantillas, pachas, si tienes cunas, coches (si tienes uno de gemelos sería espectacular), etcétera. Para toda ayuda puedes contactarnos a hagamosbienelsalvador@gmail.com o heartbeatelsalvador@gmail.com

Cambiar vidas es nuestra misión. Ayudarle a Rosa emocionalmente en su angustia y ayudarle físicamente es lo que más nos emociona hacer. Rosa vive en San Miguel y debemos llevarle sus cosas antes de fin de mes.

En este país necesitamos soluciones y ayuda a las chicas como Rosa. No necesitamos matar bebés ni juzgarlas, sino apoyarlas, amarlas, aconsejarlas y ayudarlas a salir adelante. Rosa quiere ir a la universidad y es un sueño que queremos apoyar. Ayúdanos a ayudar. Escríbenos y únete a ser parte de los donadores anónimos de nuestra organización. Mil gracias de antemano.