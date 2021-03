¿Precio?: Inbox

¿Te ha pasado que navegando en la web o en las redes sociales encuentras un producto o un servicio en venta que te interesa, pero el vendedor no publica el precio? Seguro que sí. Y cuando preguntas por el precio, la respuesta suele ser la misma: "Inbox" (es decir, que el proveedor brindará la información sobre el precio a través de un mensaje privado), con lo que se nos plantea un verdadero dilema de seguir adelante con nuestra intención de compra o animarnos a escribir un mensaje mostrando interés, por incómodo que esto nos resulte.

La pandemia catapultó al comercio electrónico a un nivel sin precedentes. Los pequeños emprendimientos surgidos recientemente, así como también los grandes comercios, y la mediana empresa, han promovido sus plataformas tecnológicas y sus redes sociales para hacer negocios. Pero ¿por qué las reglas son distintas cuando se trata de interactuar de manera electrónica, que cuando se visita una tienda tradicional, donde la publicidad no esconde el precio, sino que lo resalta? Es que no hay que perder de vista que el precio es un atributo diferenciador para la gran mayoría de consumidores, de forma que no es razonable que alguien decida comprar un producto sin antes saber su precio. Entonces, ¿por qué esconderlo al querer vender a través del comercio electrónico?

Existen supuestas razones de estrategia o mercadológicas para ocultar los precios, que persiguen generar una mayor interacción con los usuarios de las redes sociales al incrementar "posteos" aunque estos se traten de la típica y mecánica pregunta de "precio" y su respuesta automática: "Inbox". Pero más allá de esas razones –excusas–, lo cierto es que no deben olvidar los proveedores que el comercio electrónico tiene regulada su actividad frente al consumidor en la Ley de Protección al Consumidor, específicamente en lo que respecta a la publicación del precio, el artículo 21-A letra f) señala las obligaciones especiales para proveedores de bienes y servicios mediante comercio electrónico previas a la contratación. Naturalmente, entre ellas está la de informar el precio total del producto o servicio, de forma tal que el consumidor pueda adoptar una decisión de compra libremente.

Ocultar el precio para que el interesado deba preguntarlo, entablando una comunicación directa y secreta de los demás usuarios, no es la forma más transparente y respetuosa de tratar a un consumidor e incluso puede generar una diferenciación de precios dependiendo del tipo de consumidor que consulte. Por el contrario, la creencia que esa es la forma en que se promueve el verdadero interés de un potencial cliente no deja de ser una forma de infantilizar a sus clientes, esos mismos a quienes se deben todos los proveedores.

El valor de la información completa, veraz y oportuna de cualquier bien o servicio que se ofrece debe ser un atributo que los consumidores deben apreciar al momento de seleccionar a un proveedor. De esa forma, los consumidores podemos hacer cambiar esta práctica, generalmente artificiosa y desagradable, premiando la transparencia de la información de lo que se vende y el respeto a los derechos del consumidor.

A los comerciantes, grandes, pequeños, venta presencial o comercio electrónico: ¿tienen idea de lo incómodo y desmotivamente que resulta a los consumidores ver el ofrecimiento de sus productos o servicios y tener que contactarlos para conocer el precio de estos?