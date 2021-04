Precoces conspiraciones al seno del oficialismo

Hay volatilidad en el ambiente y la habrá en esas filas, con el aditivo de que aquellos miembros del oficialismo que tengan pretensiones presidenciales deben moverse en un ambiente enrarecido luego no sólo de la destitución del titular de Seguridad sino de la revelación de las razones de su purga. Lo que no sólo sus votantes sino la ciudadanía necesita es que las inevitables grietas en su cúpula y soldadesca en la medida que se acerquen los próximos ejercicios electorales no interfieran en el funcionamiento del Estado, ya de suyo en estrés debido a la inducción apuntada.