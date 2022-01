Predicciones tecnológicas para 2022

Inicié mi relación con el mundo digital en 1995, cuando conocí el concepto de Mercadeo Interactivo y empecé a dar conferencias sobre el tema. Desde ese año todo lo que se relaciona con la tecnología de la información (TI) me apasiona y trato de mantenerme actualizada. Es por esta razón que una de mis primeras "tareas" ha sido informarme sobre lo que podemos esperar este año en cuanto a tendencias tecnológicas y, como siempre, cuando quiero saber más, me puse a buscar en internet. Debo decir que existe una enorme cantidad de contenido y me costó elegir lo que les compartiré.

En Forbes México me encontré lo que Bill Gates cree que nos deparará 2022. Trabajo digital: Para él es claro que la digitalización llegó para quedarse, aun después de la pandemia. Los últimos dos años han acelerado cambios que hubieran tomado una década o más: como el delivery de comida o las videoconferencias. Los mayores cambios se verán en el home office, pues el covid-19 ha revolucionado cómo las empresas entienden la productividad y la presencia en los lugares de trabajo. Metaverso: Para el magnate, este desarrollo será muy útil. Predice que en los próximos dos o tres años la mayoría de las reuniones virtuales pasarán de las imágenes rígidas en las computadoras a un espacio en 3D con avatares digitales. Para ello se usarán gafas de Realidad Virtual y guantes que captan el movimiento y así predicen de forma más precisa las expresiones de la gente. "La idea es que eventualmente usarás tu avatar en una reunión con personas en un espacio virtual, el cual replicará las sensaciones de estar en una sala de juntas con ellos". Salud en el hogar: Para Bill Gates, otra área en donde la tecnología tendrá un papel fundamental será en atención a la salud, pues los diagnósticos a distancia serán más precisos mediante dispositivos que cada persona tendrá en casa.

Estas otras predicciones me las encontré en varios sitios y me parecen interesantes. 1. Este año se lanzará el iPhone más poderoso de la historia, según expertos en tecnología. Se cree que el iPhone 14 tendrá una cámara de 48 megapíxeles, grabará en 8K y esto dará inicio al nuevo proyecto de realidad aumentada de Apple, que competirá con el metaverso de Facebook. 2. Internet mucho más rápido. La empresa Starlink de Elon Musk llevará internet satelital a todas las zonas más remotas del mundo y la tecnología 5G podrá facilitar las descargas de todo tipo de archivos, mucho más rápido. 3. Se pone en órbita el James Webb. La NASA ya ha logrado poner en órbita el telescopio más poderoso de la historia. El James Webb ayudará a ver rincones del universo inalcanzables hasta ahora. Con su alta tecnología se podría avanzar en el entendimiento del origen del universo y buscar vida en otros planetas. 4. Las computadoras cuánticas serán una realidad. Estas mega computadoras realizan en segundos tareas que una computadora convencional podría tardar más de 10,000 años. 5. Tesla lanzará su primer smartphone. Se espera que, a finales de 2022, Elon Musk saque a la venta su primer teléfono celular llamado Pi y se proyecta que superará al iPhone en todos los aspectos. Además de que se cree que el nuevo teléfono costará tres veces menos que el iPhone más caro. Algunas de las características que tendrá es que será compatible con la red de satélites de Elon Musk, es decir que nunca perderá la señal en ninguna parte del mundo sin necesidad de pagar por roaming.

Sin ninguna duda, a nosotros los "baby boomers" (los nacidos entre 1949 y 1968) que hemos conocido los dos mundos, el análogo y el digital, esta revolución tecnológica nos seguirá sorprendiendo.