Preferible renovarse a morir

Eso de renovarse, que es de lo que se está hablando tanto fuera y dentro de los partidos políticos que perdieron las elecciones del pasado 3 de febrero, me recordó la historia del águila.

El águila americana es el ave que posee la mayor longevidad de su especie, puede vivir hasta 70 años. Pero para llegar a esa edad, tiene que tomar una seria y difícil decisión. Acercándose al meridiano de su vida, su alargado y puntiagudo pico comienza a curvarse hacia su pecho, sus uñas se vuelven apretadas y flexibles, sin lograr tomar a sus presas con las cuales se alimenta. Sus alas envejecen, de plumas gruesas que se tornan pesadas, hacen que volar sea una dificultosa tarea.

Es entonces, cuando el águila solo tiene dos alternativas: dejarse morir, o enfrentar un doloroso proceso de renovación, que consiste en volar hacia lo alto de una montaña y refugiarse en un nido próximo a una roca, donde no necesite volar; empezará a golpear su pico contra la roca hasta conseguir amputarlo. Esperará a que nazca un nuevo pico con el que desprenderá una a una sus uñas. Cuando le salgan las nuevas uñas, comenzará a desplumarse para que aparezcan nuevas y livianas plumas. Después de meses muy duros, el águila saldrá victoriosa ejecutando su vuelo de renovación, entonces dispondrá de muchos años más de vida.

En esa encrucijada están dos partidos políticos: RENOVARSE o MORIR. Aunque hay que diferenciar el estado terminal del FMLN, del grave en el que se encuentra ARENA. Si optan por la renovación, como el águila, no les bastará arrancarse el pico, tendrán que aceptar pasar por todo ese doloroso proceso si quieren emprender el vuelo victorioso de la renovación.

Renovación tiene su origen en el vocablo latino renovatio, que está asociado a la acción y efecto de renovar (volver algo a su primer estado, restablecer, reemplazar algo); en política se usa para hacer referencia a un conjunto de cambios que comprenderían la llegada de nuevos dirigentes, un examen exhaustivo de los principios del partido, sus estatutos, una reingeniería para "desplumarse", nuevas medidas de transparencia, o incluso, llevar adelante un proceso de "rebranding". Sin embargo, voceros de esos dos partidos relacionan renovación solo con la edad y desde luego que es un factor importante contar con liderazgos jóvenes, pero así como el águila, no se hace más joven por romperse el pico, sino que se renovó para seguir viviendo.

Los principios y valores del partido son un tema medular a considerar en un proceso de renovación, equivalen a las garras del águila, y no están hablando de ello. Fue el filósofo y escritor español Unamuno quien selló la frase de que "el progreso consiste en renovarse". Luego el pueblo hizo suyo el refrán de "renovarse o morir", lo que implica la saludable necesidad de avivar cambios.

Algo parecido puede pasar en ARENA si no definen claramente la renovación que necesita. No me refiero solo a la actual dirigencia sino a toda su estructura. En esa renovación innata del progreso, porque la estimo como una necesidad que todos llevamos dentro por nuestra propia naturaleza, independientemente de la edad. En una renovación, habría que asegurar que el avance no sea para unos pocos en ARENA, sino para todos los salvadoreños, de lo contrario, sería un nuevo retroceso ante todo un pueblo que ya se expresó claramente en las urnas, y la otra mitad que no votó ya sea por desilusión, desconfianza, enojo, frustración, cansancio, rechazo, etcétera. ARENA no puede dejarse llevar solamente por el sabor amargo de la derrota, sino por la razón. Todos, dirigencia y bases, deben plantearse, de manera objetiva y responsable, la difícil situación en la que se encuentran, lamentablemente pareciera que muchos siguen sin entenderlo.

Para avanzar en esta línea, como instrumento de progreso, cruzarse de brazos o precipitarse sería contraproducente. Conversar dentro de un clima de convivencia, siempre que los diálogos se cimienten en sólidos cambios, suele abrir caminos a la comprensión. El silencio no tiene sentido, como sensatamente nos los advirtió Unamuno al recordar que "el silencio es la peor mentira", precisamente es el choque de opiniones el que nos renueva y enriquece, además de ser un buen cultivo para que madure y mejore el entendimiento.

Hoy, hace falta revitalizar una opinión pública enraizada en la verdad, capaz de ahuyentar el aluvión de verdades mal entendidas. Bajo el criterio de la valoración y singularidad de la sociedad humana, discernir oyéndonos todos, es la mejor manera de sentar luz. De ahí, lo fundamental de una ética responsable en todo avance renovador.

"Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces entonces estás peor que antes". Confucio.