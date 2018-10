Pregunta sin respuesta (2/2)

Explique, me sugieren, lo que es el Índice para entender por qué importa. El Índice, como otros, busca medir, registrar y comparar para analizar el comportamiento en el tiempo y poder concluir si hay avances, si hay estancamiento o si hay retroceso. Se dice "de desarrollo humano" porque no se limita a medir el ingreso económico por persona calculado sobre el ingreso nacional. A la medición del "nivel de vida" medido por el ingreso, le agregan dos, uno vinculado con salud y otro con educación. El Índice de Desarrollo Humano es el promedio de tres dimensiones: 1) vida larga y saludable medida por la esperanza de vida al nacer, 2) los conocimientos adquiridos y aplicados, medidos con la tasa combinada de alfabetización y la de matrícula en educación básica, media y superior, y 3) el nivel de vida medido por el tradicional ingreso nacional per cápita. En nuestro país el primer Informe de Desarrollo Humano fue en 1979. Por eso, el IDHES tiene información histórica y actualizada para hacer análisis comparados.

Los jóvenes, hombres y mujeres, entre 16 y 29 años tienen un índice superior a la población adulta, y esto refleja que "el progreso en desarrollo humano ha beneficiado a la juventud...", pero estos jóvenes, que también son más resilientes, no viven en mejor ambiente, advierte el IDHES 2018. Y de eso debemos ocuparnos todos. La violencia es una adversidad y una restricción para los jóvenes. Con estadísticas actualizadas dimensionan el problema: la violencia directa, expresada en homicidios, afecta a los jóvenes. Casi el 52 % de los homicidios entre 2007 y 2017 afectaron a este grupo y sobre todo a los hombres jóvenes y a los que viven en el área rural. Si esto no se controla, la estructura de edad de nuestro país va a cambiar.

En este entorno, dice el Informe, los jóvenes sufren de violencia simbólica. Ser joven "tiene connotaciones negativas... se asocian a pandillas, maras, vagancia, víctimas... etcétera". La sociedad tiene estigmas contra la población joven... y los medios de comunicación alimentan esta percepción negativa contra la juventud. La violencia es el tema más tratado en este grupo poblacional, seguido de jóvenes en conflicto con la ley, todos por encima de temas de educación o salud. Esto dice el Informe. Esta percepción es poco favorable al desarrollo y la integración juvenil porque traducida a actitudes, es propicia a que los jóvenes se integren a grupos que les dan sentido de pertenencia.

Los jóvenes viven en barrios inseguros, tienen riesgos sustanciales que les afectan personalmente y en sus relaciones sociales. Se encuentran con ventas de bebidas alcohólicas y drogas, integrantes de pandillas y con patrullas de fuerzas de seguridad. En la comunidad están "perdiendo el sentido de comunidad", se ha deteriorado la cohesión social, se ha perdido la confianza y el control social. Se pierde la capacidad de proteger a la juventud y la niñez. Duras afirmaciones sobre nuestra realidad. Sobre nuestra incapacidad se registran en el Informe con información actualizada.

Y la situación se empeora para algunos en el mismo seno de su hogar. Allí muchos están sometidos a abusos físicos, a negligencia, a abusos sexual y a maltrato emocional. El 10 % de los jóvenes encuestados reconocieron ambientes familiares adversos y hay testimonios. ¡Son jóvenes! ¿Y ahora qué? Los que fuimos jóvenes antes y durante el conflicto armado vivimos en otro entorno. Parece que en lugar de avanzar... hemos retrocedido.