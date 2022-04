Preguntas urgentes para el gobierno a dos semanas de la ola homicida

Es imposible no guardar dudas sobre la efectividad de la acción policial. ¿Realmente 8 mil detenciones van a redundar en la captura de unas cuantas decenas de hechores intelectuales y gatilleros? ¿Es operativamente viable interrogar a esa cantidad de personas y bajo unas condiciones tales que no contaminen los eventuales testimonios o confesiones? Si la respuesta es negativa, si desde el ministerio público se reconociera -una utopía- que las detenciones masivas no han sido metodológicamente convenientes y que la ingente cantidad de sospechosos es un problema más que una solución, también cabría indagar si el propósito de los procedimientos policiales y jurídicos en que se ha incurrido era sólo punitivo o si lo abrumador de su ejecución representa un mensaje, y que la represión fue más un medio que un fin.