Preinversión como base para el desarrollo de proyectos exitosos

Podemos simplificar el ciclo de vida de un proyecto de Asocio Público Privado en seis fases (World Bank, et al, The APMG PPP Certification Program): (a) Identificación de proyectos y selección como APP; (b) Evaluación y preparación del proyecto; (c) Estructuración y diseño del procedimiento de licitación y documentos contractuales; (d) Licitación y adjudicación; (e) Ejecución fase de construcción; (f) Ejecución fase de explotación.