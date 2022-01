Preocupaciones maternales

Mi hijo escribe. Mi hija pinta. Lo hacen porque les nace, en su tiempo libre, porque les gusta. A mí me ilusiona verles. Pero mi momento de mamá forofa y absoluta fan de sus crías casi siempre dura poco. Se oscurece cuando me pongo a pensar en qué alternativas de desarrollo tienen aquí, en su país. Este en donde están las calles que los vieron dar sus primeros pasos, la comida que les gusta, los parques en donde han acuñado experiencias, la arena en la que han hundido los pies, los cielos que han surcado con sus piscuchas, el abrazo cálido de su familia extendida a la vuelta de un par de cuadras.

¿Qué escribirían y qué pintarían sin todo este arraigo que los hace ser las personas que son? ¿En qué nos convertimos los humanos cuando se nos obliga a arrancarnos de raíz?

La educación nunca estuvo en un peor momento. Y eso que tampoco ha sido jamás una prioridad para ninguno de los gobiernos que hemos elegido desde la firma de los Acuerdos de Paz. Ahora, sin embargo, la desesperanza de que este derecho se le cumpla a la población es mayor. La inversión, por ejemplo, para la Universidad de El Salvador ha bajado en lugar de subir. Es un golpe directo a la calidad de la vida y a la movilidad social si se considera que es el único centro de educación superior público, el llamado a masificar.

El presupuesto para el Ministerio de Educación también ha sufrido recortes sensibles. Y de sobra está ya hacer una lista de los numerosos obstáculos que ha venido a agregar la pandemia por covid-19. Este virus vino a desnudar a un sistema educativo con unas desigualdades vergonzosas y muy dolorosas. Para las personas más vulnerables, las clases, cuando son presenciales, se imparten en aulas sin techo. Cuando no son presenciales, el acceso de los estudiantes a las guías y el material depende casi exclusivamente del esfuerzo que haga el personal docente más allá de sus obligaciones contractuales.

El talento que hay, entonces, tiene muy pocas, poquísimas, oportunidades de desarrollo en El Salvador. Esta verdad es veneno. Es la que obliga desplazamientos y priva al país de contar con gente que, por encima de todo, sea feliz haciendo lo que le gusta, lo que llena el alma.

Porque la educación formal y la no formal no se tratan solo de conseguir habilidades para generar ingresos. Se han tratado siempre acerca de encontrar las herramientas para la realización personal, para saber cuándo se tiene todo lo que se necesita y para ayudar a los demás a conseguir lo mismo. La educación sirve para que no nos vendan como favor lo que nos pertenece por derecho. Y para que soñar con tener un futuro mejor no sea un privilegio.

Yo no sé si ellos, mis crías, van a seguir escribiendo o pintando. En este corazón marchito que tengo, sin embargo, acuño el deseo enorme de estar con ellos en cada etapa de su formación. Sé que son capaces y que cada vez son más independientes, pero ¿qué mamá no va a querer acercar una bebida caliente mientras estudian o dar un abrazo cuando fallen? Y, en cambio, tengo que ir pensando en eventuales despedidas, en distancias físicas.

Pero, a ver, que me adelanto demasiado. Por ahora, quiero que sobrevivan.