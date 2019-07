Presidente Bukele: Piense bien lo del SITRAMSS

La Sala de lo Constitucional acaba de emitir sentencia manifestando que haber utilizado en forma exclusiva un carril para el SITRAMSS era anticonstitucional porque no se contaba con una decisión legislativa que permitiera dicha situación. Usted, Sr. presidente, ha manifestado que va a acatar dicha resolución, lo cual es necesario porque así lo manda la ley y esperemos que siempre suceda así en el futuro, que usted acata las disposiciones de la Sala porque eso contribuye a fortalecer la débil y vulnerable institucionalidad del país. Los señores magistrados, en forma correcta, se limitaron a considerar solo los aspectos legales del sistema, de hecho, le dan a usted la oportunidad para que en el plazo de un año evalúe la conveniencia o no de dicho sistema y de considerarlo conveniente proceda usted a buscar el aval de la Asamblea Legislativa y darle legalidad al sistema.

Proceder a desmantelar el SITRAMSS como usted ha ordenado debería haber sido una decisión solo después de haber estudiado a profundidad el funcionamiento del mismo, ya que no es correcto actuar en forma precipitada sobre un proyecto que costó varios millones de dólares y que su anulación va a afectar la vida de miles de personas. Mi recomendación, presidente Bukele, es que aproveche ese año que le da la Sala para proceder a legalizar dicho sistema por las siguientes razones:

Con la exclusividad de un carril para el SITRAMSS que da prioridad al transporte público sobre el privado y lo vuelve más eficiente, se logran varias cosas: primero se motiva a personas que ahora utilizan el transporte privado para que utilicen el público, lo cual contribuye a reducir el número de vehículos privados en circulación o por lo menos a no aumentarlos y por lo tanto se reducen los congestionamientos, facilitando la movilización, lo cual es de alta conveniencia para todos, aun para los que utilizan vehículo particular, o sea tiene una alta ventaja de índole económica. El transporte público es utilizado por sectores de menos recursos económicos que el privado y al favorecerlo se contribuye a fortalecer la equidad en el país, lo cual es una gran ventaja de índole social. Finalmente, promover medios masivos de transporte en vez de privados reduce los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero y por lo tanto de cambio climático, lo cual no solo es una medida de gran valor ecológico, sino que además tiene fuertes impactos sociales y económicos, como usted va a constatar en el próximo evento climático extremo que le tocará enfrentar muy pronto durante su mandato como presidente del país. O sea que por razones ecológicas, económicas y sociales no debería usted cancelar el SITRAMSS.

Yo comprendo el malestar que sintieron los empresarios de buses al ver que el SITRAMSS tenía ventajas sobre el negocio de ellos en la prestación del servicio y que los llevó a presentar esa demanda ante la Sala, pero esa desventaja debería haberse corregido de otra forma, ya que en vez de quitarle las ventajas al SITRAMSS para ponerlo al nivel del servicio de buses, se debería haber incrementado las ventajas al servicio de buses para ponerlo a nivel del SITRAMSS. Se podría haber pensado a establecer durante las horas pico que algunas calles fueran exclusivas para el flujo de buses, en proteger a los señores motoristas para que no fueran víctimas de criminales, en designar fuentes de financiamiento o incentivos fiscales para permitir a los señores empresarios mejorar el servicio, en ofrecer capacitación a los señores motoristas para que respeten a los usuarios y demás vehículos y muchas otras. Presidente Bukele, todavía es tiempo de reflexionar adecuadamente para poder tomar las mejores decisiones, ya que ahora usted no está en competencia con nadie ni se trata de anular a nadie, ahora usted está conduciendo un país que tiene muchos problemas y necesidades y va a necesitar el apoyo de la población incluyendo a todas las fuerzas políticas.