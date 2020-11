Prevalerse del cargo público

El Salvador atraviesa una gran cantidad de problemas que se deberán solventar unidos y con estrategias sabias para poder salir adelante. La pandemia, las lluvias, la mala administración de los recursos de parte del gobierno central, los actos de corrupción de los cuales ha guardado silencio el presidente Bukele, el endeudamiento irracional, la tragedia de Nejapa y ahora el huracán Eta son únicamente la punta del iceberg de los problemas que deberemos enfrentar como país, lamentablemente vamos de improvisación en improvisación.

Digo lo anterior debido a que hubo un mal manejo de la pandemia, ya que el presidente Bukele ordenó el cierre de la economía de forma arbitraria sin tener un plan que equilibrara la prevención con la productividad, lo cual condujo a que miles de salvadoreños perdieran su fuente de empleo y varios cientos de emprendedores quebraran sus pequeños negocios, es decir, el Ejecutivo vino posponiendo como quiso la apertura económica, únicamente para echar mano de los recursos para hacer compras infladas y superfluas sin ley LACAP.

De modo que el país se ha venido manejando de forma improvisada, haciendo un uso irracional de los fondos públicos y con niveles de corrupción nunca antes visto, lo cual nos ha llevado a un endeudamiento crítico que serán las próximas generaciones quienes deberán pagar todas las arbitrariedades del presente, de tal suerte que cada desastre natural que atravesamos es una justificación del presidente Bukele para continuar pidiendo dinero a la Asamblea Legislativa, y dicho sea de paso no quieren informar al pueblo cómo han usado el dinero.

De manera que todas estas improvisaciones, la corrupción y los saqueos actuales le están costando al país millones de dólares diarios, situación que el presidente Bukele y su gabinete de gobierno juraron no hacer, sin embargo no solo se han vuelto la nueva clase burguesa, sino que además gozan de privilegios especiales que el resto de mortales salvadoreños no tienen, que ciertamente en un país tan pobre como el nuestro no solo es vergonzoso sino repudiable, para muestra un botón: los que ahora detentan el poder criticaron al FMLN y ARENA por la corrupción y porque usaron fondos para beneficiar a sus partidos.

Pero esta dinámica de saqueos y abusos de los bienes del Estado no se ha detenido, muy al contrario, las evidencias de desvíos de recursos públicos a favor del partido Nuevas Ideas ha sido uno de los más descarados que ha habido, se ha visto que por medio del Ministerio de Agricultura se ha beneficiado al partido oficial para repartir las ayudas a las familias más necesitadas, por otra parte hay funcionarios que son a la vez candidatos del partido Nuevas Ideas de modo que se han prevalido de su cargo para favorecer a su partido.

Han violentado de esta forma el precepto constitucional (art. 218) que establece que los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada. No podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista. El que lo haga será sancionado de conformidad con la ley. De tal manera que el presidente Bukele no solo ha permitido que el partido Nuevas Ideas esté recibiendo beneficios directos del gobierno, además de ello están utilizando el poder del gobierno y sus recursos para perseguir a los opositores, incluso han creado medios de comunicación con dinero de los contribuyentes, con el solo objetivo de disuadir la verdad de todo el lastre de corrupción que ha comenzado a surgir en la gestión del presidente Bukele, además para que comunique únicamente lo que CAPRES aprueba, y dice que es la verdad, contrario a la independencia y parcialidad con la que debe informarse a la población.