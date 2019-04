Prevenir y sancionar la corrupción

Aumentar los plazos de prescripción por enriquecimiento ilícito de funcionarios o el plazo para iniciar las acciones contra los exfuncionarios resuelve parcialmente el problema de la corrupción, pues aumentarlo a 15 años, después de que terminen sus funciones, hace posible la sanción penal, pero no resuelve el problema del reintegro de los fondos públicos mal habidos, que seguramente habrán desaparecido; que no sucedía antes porque no había persecución de dichos exfuncionarios o quizás porque fueron pocos y las cantidades relativamente pequeñas, pero ahora que se ha generalizado y las sumas de dinero han incidido en falta de atención de educación, salud, seguridad y otras funciones estatales de naturaleza social.

El combate a la corrupción no puede ser vía penal simplemente y menos a posteriori, porque la recuperación del daño al país (en 15 años) no resuelve el problema de la pérdida de fondos del Estado y no repara la función social dejada de hacer durante el período desde que se cometió el fraude.

En nuestra Constitución de 1886 se estableció la Tesorería General, recaudadora y pagadora "y un Tribunal Superior o Contaduría Mayor de Cuentas que glosará todas las de los que administren intereses del Erario público"; que la Constitución de 1939 (art. 158) nominó Corte de Cuentas de la República y le confirió entre sus funciones autorizar toda salida de fondos del Tesoro Público "de conformidad con el Presupuesto e intervenir preventivamente... en todo acto que de manera directa o indirecta afecte al Tesoro Público o al patrimonio del Estado..."; "dirigir, inspeccionar y glosar las cuentas de los funcionarios que manejen fondos públicos..."; "controlar la gestión económica de los establecimientos públicos, de las entidades oficiales, inclusive las autónomas y de las corporaciones de derecho público".

El control preventivo que ejercía la C de C desapareció en la Constitución de 1950, según los constituyentes, porque significaba una intromisión en la función administrativa; no obstante lo cual establecieron en el art. 195, 2ª Cn., como facultad de la C de C "aprobar toda salida de fondos del Tesoro Público, de acuerdo al presupuesto; intervenir en todo acto que de manera directa o indirecta afecte al Tesoro Público o al Patrimonio del Estado;... y en la 4.ª, "fiscalizar la gestión económica de las instituciones y empresas estatales de carácter autónomo y de las entidades que se costeen del Erario, o que reciban subvención o subsidio del mismo".

Pero conforme al último inciso del art. 195, en ambos casos, la C de C "podrá actuar previamente a solicitud del organismo fiscalizado, del superior jerárquico de este o cuando lo considere necesario", por lo que actuando en forma previa podría prevenirse se realicen actos de corrupción por funcionarios, por lo que debería aplicarse a las entidades o actos administrativos de todos los órganos del gobierno, estableciendo la participación de dicha C de C cuando se trate de actos que creen obligaciones al Estado, en cualquiera de sus divisiones, y no esperar que terminen sus funciones para iniciar el control del enriquecimiento ilícito, sin que la Fiscalía General pueda iniciar los procesos legales por Enriquecimiento Ilícito.

La ejecución del control previo necesita de una decisión, de los órganos Ejecutivo y Legislativo para determinar cuáles entidades deben ser objeto del control previo, y conceder participación a la Fiscalía, reforma de LAIP para información de la Fiscalía, hoy reservada, de actos así calificados, participación de la SSF, Sección de Probidad de la CSJ, decisión que debe tomar este gobierno, para implementarse por el próximo, si no este año, en 2020 en que debe incorporarse el gasto, para evitar que un día pidamos a los corruptos QUE DEVUELVAN LO ROBADO.