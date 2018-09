Primer conversatorio de candidatos a la presidencia 2019

La campaña presidencial de manera oficial inicia la próxima semana cuando el Tribunal Supremo Electoral por medio de cadena de radio y televisión efectúe la convocatoria; pero en el marco de la semana de seguridad ciudadana y convivencia del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), organismo multisectorial, consultivo y asesor en materia de seguridad ciudadana y convivencia, que esta semana también celebran cuatro años de trabajo, convocaron a los cuatro candidatos a la presidencia de la república a un conversatorio denominado "Perspectivas sobre seguridad ciudadana 2019-2024" y el lunes en un hotel capitalino pudimos observar la inasistencia de tres candidatos a la presidencia, solo el candidato del partido VAMOS atendió la convocatoria; ARENA y los partidos aliados enviaron a su candidata a la vicepresidencia, al igual que el partido GANA, y el partido FMLN no envió a ningún representante.

El conversatorio fue moderado con excelencia y gran talento por el señor Christian Salazar Volkmann, representante residente en nuestro país del PNUD, quien a partir de cinco temas con sus respectivas preguntas presentó inicialmente un contexto del tema con su pregunta generadora, y tenían tres minutos para exponer su punto de vista.

Lamento mucho las participaciones del partido VAMOS y la denominada Alianza por un Nuevo País (ARENA, PCN, PDC, DS) cuyos representantes llegaron a leer sus páginas que los comandos de campaña y asesores les habían entregado, lo cual demostró su falta de preparación y desconocimiento de la temática. Con planteamientos muy filosóficos y generales, ganando minutos porque no podían establecer con claridad sus ideas.

En el caso del representante del partido GANA mostró que se había preparado, que tiene conocimiento general de la problemática, citó fuentes, cifras nacionales e internacionales, y su experiencia política, y su facilidad de expresión quedó en evidencia, sus posiciones fueron claras y contundentes en apoyo a la prevención y mantener el CNSCC.

Sobre el partido FMLN no me explico cómo pudieron desperdiciar esa oportunidad de no enviar a un representante.

Es evidente que este primer ejercicio confirma que a unas horas de iniciar la campaña presidencial los partidos políticos que competirán, y los candidatos a la presidencia de la república no tienen claridad, no se han dado cuenta de que el tema principal que le preocupa a los salvadoreños es la inseguridad, a pesar de que los cuatro tienen más de un año de estar en campaña, y espero equivocarme, pero da la impresión de que no tienen idea de lo que van a hacer, por eso resultó más fácil no asistir y dejar a sus representantes solos con sus páginas elaboradas por los asesores y que se vieran mal ante el público, analistas, la prensa y los ciudadanos.

Lo rescatable del evento organizado por el CNSCC es que hubo un eje transversal en los tres representantes, y es que se comprometieron a privilegiar la prevención, a continuar con un enfoque integral como lo ha plasmado el Plan El Salvador Seguro diseñado por el CNSCC, y a invertir en las comunidades, y generar empleo de calidad para evitar migración.

Los partidos políticos han quedado en deuda en este primer ejercicio, y los candidatos presidenciales a partir del 3 de octubre ya no podrán evadir el tema.