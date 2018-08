Primera prioridad: conservar la independencia de la Sala

Hay mucho ruido por diferentes razones, hay muchas cosas sucediendo, alguna importantes, otras diseñadas o por casualidad resultan en maniobras de distracción, mientras corremos a una elección presidencial atípica, muchos de estos temas son fascinantes, emotivos algunos, de pensar muchos otros, pero no importa cuán seductores sean, qué tanta pasión e interés despierten, la concentración del interés del país y la vigilancia de la ciudadanía y la sociedad civil organizada debe concentrarse en el tema de la mayor importancia, el que mayor impacto negativo puede tener de hacerse mal, la elección de 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional y uno de la Sala de lo Civil.

Todos los cañones apuntando allí, no hay donde equivocarse, ese es el tema relevante a vigilar y como la elección corresponde al Órgano peor evaluado del país, la Asamblea Legislativa, con mucho mayor atención entonces, sugiero se monte un Observatorio respecto al tema por los medios independientes y respetables.

La elección está entrampada, ARENA que tiene en su lista a gente bien evaluada y sin reparos, puede vetar a cualquiera, pero no puede elegir sola ni con los votos del PCN, DC y diputado independiente que hizo un buen trabajo de selección. Para elegir necesita votos del FMLN, de GANA o de ambos y este combo de aliados de varios años aunque traten de mantener diferencias aparentes, siempre van juntos. Esta vez ambos apoyan con intensidad a la procuradora De Madriz, que según su hoja de vida no fue buena estudiante, no ha sido buena procuradora (no ha pasado nada), no es de las mejor evaluadas, es la n.º 14, pero es apadrinada con increíble terquedad por el diputado Gallegos, de GANA, su padrino, que se vería beneficiado con su elección, por la influencia que tendría la Sra. en las investigaciones sobre incremento no justificado de patrimonio de Gallegos y diputados del FMLN. ARENA ha hecho público que no votará por ella y por otros dos cuestionados por las mismas razones.

GANA y el FMLN dicen abierta y cínicamente que ellos deben tener "los suyos". Aquí es necesario aclarar para algunos "despistados" o que el corazón les nubla ver más allá, que el diputado independiente, el PCN y ARENA han propuesto candidatos con criterios técnicos que avala el Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Recuerden, diputados del FMLN y GANA, que el proceso está siendo "muy observado por la sociedad", ustedes deben ofrecer los candidatos que cumplan con los criterios de "independencia, capacidad y honestidad", no quien les haga el trabajo sucio.

En caso de ser electa, lo que es imposible sin los votos de ARENA, ella o cualquier otro magistrado, tendría mucha influencia también sobre las investigaciones que deben iniciarse por el uso de la partida de "gastos reservados" por más de $146 millones del gobierno actual de Sánchez Cerén, quien sabe si por los procesos por abrirse sobre el uso sin explicación de los cientos de millones de Alba Petróleos, de LAGEO, LAINE y todas las grandes cosas turbias y objetables de este gobierno que está por terminar.

Claramente ambos la apoyan por intereses personales y partidarios y no por méritos, como debe ser.

No se trata de elegir "tapadera de nadie", sino los que defiendan a la ciudadanía como los 4 Magníficos. Esta es la lucha más importante y la primera prioridad de la ciudadanía, conservar una Sala independiente, de ello depende no retroceder en democracia.