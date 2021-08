Prioridades

Se hacen esfuerzos por cerrar la brecha digital en los alumnos que asisten al sistema educativo público. Hay conciencia de que el acceso a dispositivos tecnológicos es condición para que los estudiantes, de todos los niveles, no se queden atrás. También hay conciencia de que el acceso a conectividad es condición para que la población en edad escolar no se quede atrás. Y, por esto, es noticia la entrega de computadoras en cualquier instituto de educación media en nuestro país. Y también hay conciencia de que este esfuerzo indispensable no es suficiente para mantenerlos en las aulas y mucho menos para asegurarles una educación de calidad.

Hay menos alumnos de los proyectados. Ya se anunció la disminución de la matrícula estudiantil a niveles similares a los de la década de los noventa. La población en edad escolar ha bajado como resultado de la disminución en la tasa de natalidad, las estimaciones ya fueron ajustadas. Como consecuencia, en muchos lugares del país, la infraestructura está subutilizada. Sobran salones y escritorios porque faltan niños, niñas y adolescentes. No hay censo de población actualizado, pero sin lugar a dudas, los centros escolares de Educación Básica tienen pupitres vacíos.

Hay pupitres vacíos por factores demográficos y por las implicaciones del covid-19. Las jornadas escolares han cambiado, la infraestructura debe utilizarse prácticamente al 50 % para respetar las medidas de bioseguridad y los docentes tienen jornadas combinadas de virtualidad y de presencialidad. El papel de la escuela ha cambiado. La escuela se ha movido de la socialización a la virtualización impactando el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes.

Los padres y las madres hacen lo imposible por satisfacer las nuevas exigencias escolares. La gran mayoría tiene limitaciones en el presupuesto familiar para cargar y recargar el teléfono para uno o más miembros de la familia en edad escolar. En muchos casos, antes de asumir el gasto no previsto, estimulan a que abandonen la escuela para que sean fuente de ingreso familiar. El covid-19 está obligando a muchos a un trabajo a temprana edad. En general, padres y madres asumen con sacrificio las cargas y recargas de los dispositivos aun cuando, en muchos casos, se enfrenta las limitaciones de la señal. Los estudiantes sufren con ansiedad esta realidad.

El covid-19 ha cambiado el papel de la escuela. El covid-19 ha cambiado el papel de los docentes. El covid-19 ha cambiado el papel de la familia ante el sistema educativo. Hay nuevas exigencias y son necesarios otros recursos. Esta es una realidad obvia pero ¿qué prioridad tiene la educación? Nadie la niega ya sea por convicción o por conveniencia. Sin embargo, la realidad demanda repensarla y financiarla.

Financiarla porque donde se pone el recurso está la prioridad. ¿Se necesita doblar el número de efectivos militares en cinco años? Con una Fuerza Armada, armada y equipada, difícilmente lograremos cohesión e identidad social. Con una Fuerza Armada numéricamente desproporcionada, difícilmente se crean oportunidades de empleo para disuadir la emigración. ¿Dónde poner el esfuerzo y los recursos financieros? En cinco años enfrentaremos las consecuencias de casi dos años de cambios sustanciales en la escuela y la familia que son piezas clave en la convivencia social.

La gran mayoría de jóvenes en edad escolar no tienen como aspiración ingresar al ejército. Aspiran a estudiar, aspiran a un trabajo decente que les permita desarrollarse para apoyar a su familia. Se ven a futuro productivos, y esto obliga a crearles oportunidades en el presente. Estas oportunidades hay que construirlas, y construirlas exige priorizar.