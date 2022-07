Son unos cuarenta, entre adultos y jóvenes. Están enfermos, aunque no lo parecen porque su enfermedad es del alma e incurable, si no se ayudan entre ellos, las consecuencias serán fatales. Se han juntado a cenar y conversar; un ritual de todos los días desde que llegaron a este lugar y que solo se interrumpe al sonido de un tímido timbre que les anuncia la hora de acostarse.

Es noche de viernes y una fuerte lluvia se ha formado en el cielo, amenaza con no dejarlos dormir, pues el dormitorio colectivo es de lámina, ruidosa y ensordecedora, aunque cualquier expectativa se diluye cuando recuerdan por qué están cenando juntos. Son damnificados del último huracán que arrasó sus vidas.

En este comedor, las sonrisas y las palabras son, apenas, destellos de luces y sonidos imperceptibles que intentan brillar de nuevo. Voces que balbucean un nuevo canto de esperanza, como es el nombre del Centro de Recuperación en el que conviven para encontrarse con ellos mismos.

Son grupos en torno a mesas de madera, que conversan sobre diversos temas, pero hay uno que es común entre ellos, la experiencia que esperan vivir dentro de unas horas, un retiro espiritual que forma parte del programa de recuperación con el que están viviendo su sobriedad, para reinventarse y volver a funcionar sin alcohol, ni drogas.

La cena ha terminado. El retiro espiritual comienza. Todos se dirigen al templo. Es viernes, la noche ha avanzado y la torrencial lluvia golpea con furia el techo. Un grupo de servidores actúan con pasión la parábola del "Hijo pródigo". Termina la obra. Cuando se dirigen a dormir, parece que sus mentes se preguntan: ¿Cuántas veces he sido ese hijo? La tormenta ahora solo es una inofensiva llovizna.

Las últimas 48 horas han sido intensas. Es domingo por la tarde. Nunca había visto llorar de dolor en el alma, sentir tan cerca la tristeza de un espíritu atormentado por culpas o mirar con lamento un pasado que una persona quisiera cambiar, pero no puede.

Estos hombres están en un espacio y un tiempo para encontrarse consigo mismos, examinarse profundamente y volver en sí, como lo hizo el hijo pródigo que admite una derrota y vuelve a casa del padre, pide perdón y replantea la vida.

Un silencio sepulcral se cierne sobre la casa de recuperación después del almuerzo. Las palabras son incapaces de describir la Paz que cae cual suave lluvia, que riega los campos para una nueva cosecha, que inunda los corazones de un llanto, extrañamente, de alegría y esperanza. El alma y el espíritu encuentran reposo, pese al trueno y el relámpago, que provoca miedo y siempre está latente en las vidas de estos hombres, pero que ahora están en un refugio seguro, han vuelto a casa del padre.

La tarde comienza su batalla contra la noche, durante dos días no hubo visita de familiares a este lugar, un atardecer de domingo se muestra vanidoso con su rojizo color que cada minuto cambia y embellece el cielo, así veo sus rostros que, ahora, son como niños sonriendo y llorando cuando abren las cartas enviadas por sus madres, padres, hermanos, hijos o amigos, diciéndoles cuánto les aman y desean verlos volver a ser lo que un día fueron, personas que pueden ser felices sin necesidad de alcohol o drogas. Y que cuando el día termine, la noche llegue sin tormentos.

Las puertas del centro se han abierto de par en par, flores y sonrisas, comida y regalos. Aquí hay fiesta como en la casa del padre, porque más de 40 hombres valientemente han vuelto a preñarse de esperanzas y ganas de cambiar el rumbo de las cosas, de vivir la fiesta de la vida sin el banal y efímero "placer" que un día los engañó.

Conozco muy bien a uno de ellos y alcanzo a divisarlo cómo abraza a su papá, lloran y ríen juntos, su mamá no pudo venir por motivos de fuerza mayor. En mis adentros tengo el corazón hinchado de esperanzas de que ese muchacho que conozco bien y muchos de compañeros volverán fortalecidos a la batalla del día a día, estarán viviendo con fe y actitud un día a la vez.

En mi libreta de apuntes reflexiono: ¿Cuántos necesitamos retirarnos un tiempo para saber qué clase de hijos pródigos hemos sido? ¿Qué rompió nuestra relación con el Padre, un milagro no recibido, una enfermedad, una adicción, una bancarrota o lo que sea? Siempre se puede volver y decir: "Hay un Dios amoroso que nos espera". Cierro la libreta, me dirijo al que conozco, lo abrazo y le digo al oído: "Te amo, lo vamos a lograr". Me uno a la fiesta porque siempre tendremos un hogar al que necesitamos volver para encontrarnos con quien nos amó primero. Y también soy un hijo pródigo que vuelve.