Producir con productividad es el reto

No solo la empresa privada y personas emprendedoras tienen y deben producir bienes y servicios, también el gobierno en sus diferentes dependencias para lograr riqueza y desarrollo económico para el país: tampoco se trata de trabajar con o sin ganancias, sino de saber ahorrar materiales o insumos, energía, agua y tiempo en sus respectivas actividades.

En estos aspectos entran en juego leyes, reglamentos, descripciones de trabajo, tareas, metas y resultados, lo cual regula los procedimientos de cualquier tipo de acciones, sea personal privado o en función gubernamental, municipal, social, etcétera, el objetivo es aumentar lo producido a menor costo, tiempos o movimientos, sea de bienes o servicios para la satisfacción de los consumidores, derechohabientes o usuarios, es a lo que se llama productividad, mejorando la calidad de lo que se ofrece.

En el sector público por lo general es más notorio la ineficiencia y el progreso en la prestación de los servicios, los costos y gastos son más altos por el bajo rendimiento, la queja de la población afectada con ellos y la poca dinámica en el desarrollo económico, las razones son comentadas por la ciudadanía de los países poco desarrollados, partiendo de la deficiente organización y del personal poco calificado en los diferentes puestos desde la cabeza a los pies, poco adiestramiento y el compadrazgo político, por supuesto destacar el manejo financiero, muchas veces influenciado por las decisiones ejecutivas para realizar obras y gastos inoficiosos para satisfacción de intereses políticos y personales indebidos que permiten la evasión de impuestos y la fuga de dinero a manos privadas, la diferencia es que el dinero es del pueblo, no pierden nada los que lo manejan y en la empresa es propio y duele perderlo.

En el orden económico, el principal problema es la pobreza, en toda campaña política se ofrece el incremento sustancial del empleo para el combate frontal, pero nunca se mencionan programas que supuestamente lograrán su propósito, aparte de divulgar la atracción de inversiones del exterior, que en primer lugar no se observan y luego únicamente se piensa en grandes compañías, que generalmente si se logra atraer dos que tres, no requieren más de 300 a 800 personas, que no representan ni el 1 % del índice de desempleo nacional.

Uno de los orígenes para lograr mejoras de dirección en este sector público puede ser el patriotismo de los partidos políticos cuando selecciona a sus candidatos a cargos públicos para que el triunfador pueda diseñar y manejar proyectos, con sus respectivos trámites o procesos de ejecución, por supuesto que para que esto sea una realidad necesitamos mucho tiempo y crear conciencia desde pequeños en la educación cívica.

En la Asamblea Legislativa el actual presidente ha iniciado con los recortes de gastos, pero antes de que termine su período debería hacer el esfuerzo por que los diputados acepten recibir la mitad de su actual salario para realizar actividades administrativas o proyectos de leyes y el resto se pagará por sesión a la que asistan, aprovechando las reformas y además consignar en la Ley del Tribunal de Elecciones los requisitos más importantes para aceptarlos de candidatos, de acuerdo con las funciones a dichos cargos, para cumplir una serie de tareas que deberán conocer y cumplir diariamente a cabalidad, descontando las faltas de asistencia de sus salarios, para empezar, pues muchos asisten cuando quieren y otros no.