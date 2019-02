Profesión u oficio: Influenciador. ¡Charros!

Alexia lleva ratos escogiendo un vestido. Cada vez le cuesta más decidir. Está tarde, siempre está tarde. Su novio, Sergio, 5 años mayor (¡un abuelo!), la espera en el carro; qué pena, pues él solo va al coctel para acompañarla. "Qué P#$%& ponerse es ¡tan paloma!"; tiene que verse perfecto. No para ella, ni para el novio; para sus 150k fans en las redes.

24 añitos tiene Alexia. Érase una vez community manager, para una marca de zapatos, en una agencia. En otras palabras, se la pasaba el día entero clavada en las redes sociales. También era responsable del contenido que subía a las páginas de su cliente, por lo que se hizo bucza tomando fotos de las "nuevas colecciones", y generando contenido en eventos que la marca patrocinaba.

Sus looks, y su trabajo, le abrieron los ojos, y las puertas, hacia su propio negocio, y ahora gana tres veces más como influencer. Tiene contrato con marcas del mundo fashion, lencería, fitness y gourmet, por lo que su responsabilidad es influenciar a sus 150k followers (y contando), a que compren los productos y servicios de sus clientes.

Las seguidoras de Alexia siguen de cerca los mundos descritos. Necesitan estar en la jugada, saber a dónde ir, qué ofertas aprovechar; buscan lucir tan bella como Alexia.

Capturar su atención no es chiche, Alexia lo sabe, por lo que le ponen coco a la generación y divulgación de contenido. Menos mal Sergio, el novio, es fanático de la fotografía, y experto en Photoshop. Ambos saben que Alexia se quema si bombardea a sus followers de posts y tuits; la clave es postear calidad y no cantidad, con diferente contenido según la red.

El coctel del dilema de qué ponerse es la inauguración de la sala de ventas de su nuevo cliente en Multi; una joyería enfocada en hacer su agosto en febrero. Para decidirse, tuvo que colocar 10 vestidos alrededor de su cama, y pedirle ayuda a sus amigas, enviándoles un video, de las opciones, vía Instagram. Al final, ella decidió lucir, el primer vestido que sacó del clóset, complementado perfectamente con unas perlas de "solo $499", que brillaron sobre el trabajo de silicón de su cirujano plástico. Venta loca van a hacer.

La Alexia 2019 es otra de la que era la Alexia 2016, año en que se graduó de la Mónica. Antes, odiaba hablar en público y ponerse shorts; ahora modela lencería, y se la vive grabando videos. Antes, solo calzoneta de una pieza; ahora se ve fenomenal, bien bronceada en el bikini de su cliente. Antes, no organizaba ni la piñata de su sobrino; ahora se la pasa montando activaciones de marca con potencial de Instagram, como la tarde de Aperol Spritz que organizó para uno de sus 3 restaurantes. "Fue todo un éxito", informa la lorita Pepita.

Fue todo un éxito pues hubo erupción de likes, comments y shares (tanto a ella como al restaurante); Alexia sumó como mil nuevos fans, el "completion rate" (porcentaje de tiempo que sus fans vieron el video) superó, por mucho, el benchmark de 30 %, y cuesta conseguir reservación en el restaurante.

Salvo a eventos de sus clientes, Alexia no sale tanto como antes. No le queda tiempo. Tiene que generar contenido para un vasto universo digital que incluye los planetas Twitter, Facebook, Instagram, y ahora You Tube. Debe mantener un diálogo constante con sus fans, y andar de la ceca a la meca posando con y recomendando los productos y servicios de sus clientes. Vuelta y vuelta, se la pasa su cerebro con todo lo que tiene que hacer. Hasta un trabón sufre en su lumbar.

Un trabón culpa de siempre estar conectada. Entre más la ven, y escuchan en línea, más quiere que la vean y escuchen. Ser influenciador se convierte en algo que debe producirse, postearse, y comentarse; ha cambiado trabajar para vivir, por vivir para trabajar, el yoga por el estrés, la pizza por la lechuga, al novio por el teléfono. Se ha convertido en una flautista de Hamelín, con la responsabilidad de aflojar la billetera de tantísimos consumidores, para poder llenar su propia billetera.

"Charros", advierte la lora.