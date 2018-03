Lee también

El progreso económico se asocia frecuentemente al crecimiento o desarrollo económico y generalmente se relaciona con las variables de naturaleza ya conocida: capital y trabajo, así como la productividad de cada uno de ellos, dejando a veces sin mayor tratamiento estadístico a la medición del progreso técnico. Ya en su momento Robert Solow indicaba que esos factores, trabajo y capital, solamente explican alrededor de 39 % del crecimiento económico mientras los aspectos referidos al progreso técnico podrían ser la razón de la explicación del residuo o sea el resto de factores.Una revisión rápida de esos elementos que forman parte del progreso técnico de las naciones, y particularmente, de las potencias industriales en nuestros días, se encuentran referidos a la inventiva y creatividad humana. Esos resultados son recogidos de manera periódica, no por percepciones sino que a través de los registros de Patentes, Marcas y Diseños Industriales, particularmente.De acuerdo con el informe anual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), denominado “Indicadores Mundiales de Propiedad Intelectual 2016”, que corresponde a los resultados del año 2015, en el cual presentan un ranking de países sobre Patentes, Marcas y Derechos de Autor, no aparece El Salvador, únicamente Costa Rica de la región centroamericana.Los registros de solicitudes de Patentes, a nivel mundial, para 2015 alcanzaron la cifra de 2,800,800 solicitudes, siendo China continental el que experimentó un mayor crecimiento, característica que le ha valido para vincularse con el progreso técnico y económico a nivel mundial. En efecto, la oficina de patentes de China recibió 1,101,864 solicitudes en 2015, con lo que pasó a ser la primera oficina que recibe más de un millón de solicitudes en un solo año. Por su parte, los resultados por países que le siguen en su orden se encuentran: Estados Unidos de América (589,410), Japón (318,721) y República de Corea (213,694).Un dato relevante es que la virtud de esos países ha sido la plena vinculación de la investigación en todos los ámbitos en donde las universidades juegan un papel fundamental. Y en El Salvador ¿qué rol están jugando las universidades denominadas acreditadas en el país? ¿Presentan solicitudes de patentes, nuevos diseños industriales o nuevas marcas? ¿Cuál fue el desempeño de la región en ese aspecto?En Centroamérica, el total de solicitudes de Patentes recibidas en 2015 fueron 2,181, de las cuales El Salvador tiene solamente un 9.31 %, superando únicamente a Nicaragua con 6.7 %. Se observa que en El Salvador se recibieron 7 solicitudes de patentes de residentes y 196 de no residentes, lo que se debe a la falta de crecimiento en materia de ciencia y tecnología en el país, papel que podrían desempeñar las universidades potenciando ese rol que les corresponde en razón de vincularse con una de sus funciones principales como lo es la investigación.En relación con las solicitudes de registro de Marca, los cuales están referidos a la identificación comercial con los que se relaciona y ofrece un producto o servicio, son las que han experimentado 15.3 % de crecimiento para 2015 con respecto a 2014 a nivel mundial.China continental alcanzó un cómputo de 2.83 millones de clases especificadas en las solicitudes de registro de Marcas y fue el país que produjo el mayor número de Marcas seguido por Estados Unidos de América (517,297), la Unión Europea (366,383), Japón (345,070) y la India (289,843) durante 2015.En Centroamérica, se vuelve imperativo trabajar coordinadamente entre la empresa privada, universidades y gobiernos que nos visibilice y nos diferencie con más progreso técnico vinculado al crecimiento y desarrollo económico.