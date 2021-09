prohibido opinar

En este país nuestro de cada día, que en otro tiempo fue una fértil tierra, llena de dinamismo y con la ilusión de una democracia que tendía a consolidarse, hoy gobierna el partido de los tránsfugas y sobalevas que aplauden cada martes después de acuchillar a la república, mientras la Gestapo aúlla en los cuarteles del ejército y de la policía, impidiendo a sus buenos hijos cumplir con el que una vez fue su mandato constitucional.

Hoy está prohibido pensar u opinar o disentir. El remedo de presidente que desgobierna desde CAPRES ha ordenado el silencio y amenaza a través de sus secuaces, tanto desde el Ejecutivo como desde la bazofia legislativa, con encarcelar a cualquiera que los contraríe, tal como ha ocurrido recientemente con un joven crítico a la potencial estafa del bitcóin, a quien las SS del fuhrer mandaron a arrestar sin explicación ni orden judicial (al fin y al cabo, ya ni las apariencias guardan) para amedrentar a otros y callar su voz, que les resultaba incómoda.

El remate de toda esta sinvergüenzada lo ha promulgado la facción oficialista en la Asamblea, que gracias a Dios ha empezado a ser muy mal evaluada por la población quien empieza a despertar del embrujo, cuando destituyó de un plumazo a todos los jueces y magistrados de la República mayores de 60 años; a todos, menos a los títeres que colocó en la Corte, quienes aparentemente por ser esbirros del régimen, no cumplen años y no están sujetos a la misma ley que apliquen a los demás.

A estos pseudo diputados, misóginos, ignorantes, altaneros y sobre todo sin independencia, lo mismo se les ordena cambiar el sistema monetario del país, que destituir sin causa y violando la ley de la carrera judicial a un conjunto de hombres y mujeres honestos, cuyo pecado es precisamente la independencia de criterio; y por eso son destituidos, negándoles inclusive el derecho elemental de ser oídos en una Corte que en su conjunto, cada día produce más asco, ¡cobardes!

Lacra de funcionarios, los de la bancada bukeleana y los pseudo magistrados, que mientras dan la espalda a la ley y a la decencia, pretenden deslegitimar lo que otros piensan, elevando a categoría de delito el que alguien exprese sus puntos de vista o condene las lamentables acciones de esta caterva de malos hijos de la Patria.

Para ser franco, siempre me resultó muy difícil de entender cómo tantos no vieron lo que se nos venía encima. Me acuerdo cuando hace un poco más de dos años lo advertía y recibía con frecuencia una condescendiente mirada de los buenos amigos, o la más indolente andanada de insultos de los seguidores del dictador. Cómo no vieron que este personaje se estaba haciendo rodear de los peores y cómo sus "elecciones" internas fueron luego una farsa para colocar en los puestos a los más serviles, a los más rastreros; a los que pensaban que por unas gotas de poderío o unas onzas de oro, bien vale la pena entregar su alma al demonio; y así juegan a lamer el suelo por donde pasa su amo, mientras este destruye todo lo bueno que encontró.

Otro paso a la dictadura plena se ha dado durante esta semana, con el silencio cómplice de tantos y el miedo de los demás; pero hay algo que está cambiando rápidamente y muchos han empezado a elevar su voz. Las encuestas comienzan a evidenciar que el partido de los peores, el cyan, ya no cautiva a las mayorías y solo un tercio de la población los sigue apoyando. El bitcóin entrará pronto a "circular" y aunque al final del día no pasará nada y unas horas después el tirano saldrá en cadena nacional jactándose de eso, en los siguientes meses los salvadoreños verán cómo pierden todo su poder adquisitivo y cómo no alcanza para comprar lo más elemental; y entonces el hechizo se romperá y volveremos a ser libres. Que Dios nos guarde en este oscurísimo trance.