Prohibido opinar

La situación actual del país es insostenible; mientras el presidente de la República se jacta de hacer lo que se le plazca, sin respetar las leyes ni las más elementales normas de convivencia pacífica, y mientras sus lacayos en la Asamblea hacen eco a la dictadura, encarcelando a los empleados de las facciones opositoras solo porque se "atrevieron" a retirar de sus curules el panfleto de insultos que el detestable "Bruch el torpe" (tal como lo bautizó su padre) había colocado, y mientras la Corte títere y el fiscal impuesto enfilan sus baterías contra cualquiera que no comulgue con el tirano, la gente libre y los intelectuales empiezan a gritar que esta condición es ya invivible y se concentran en la plaza pública para recordar que nadie está sobre la ley y que toda tiranía tiene sus días contados.

El heredero de Calígula y de Nerón, Sultán de Occidente y depositario de la fe de Mohamed, aquel que resulta intolerante ante el disenso y que se piensa ungido por Dios, está por concluir su proyecto totalitario. No es un hombre de izquierdas o de derechas; es simplemente un oportunista que habrá de utilizar todo a su alcance para consolidar su califato y perpetuarse en el poder; y a su derredor se colocarán todos los serviles que quieran hacer fortuna sin trabajar; y lo defenderán a capa y espada, no por amor al lord tenebroso, sino para mantenerse ellos mismos succionando los dineros de la ya empobrecida República.

Hoy de nuevo vuelvo a escuchar a algunas personas (acaso las mismas que hace dos años expresaban que había que darle la oportunidad al muchacho) decir que por lo menos este no es de las extremas; y que mejor él, que alguien extremista del signo contrario. ¡Pobres ilusos! ¿Que no alcanzan a entender que no hay nadie peor que el sátrapa que nos desgobierna? Este tiranejo no tiene interés alguno en la gente y es capaz de todo; sí, de todo, con tal de consolidarse en el poder; y así, no tolerará que nadie se interponga en su camino; y tanto él como los canallas que comen de su mano impedirán a toda costa que cualquiera levante la voz y sea escuchado por las mayorías. Por eso han "obligado" a los medios de comunicación televisivos y de radio en general a no invitar a los disidentes, y con la asquerosa maquinaria de propaganda ahogan el grito de libertad.

En esta Tierra nuestra de cada día está prohibido pensar; y es pecado discutir cualquier cosa que no satisfaga al régimen, habiendo amenazado ya con meter presos a los periodistas, escritores y opositores que tengan la osadía de repetir, aunque sea las noticias internacionales, si estas desfavorecen al régimen. Ya solo falta la estatua gigante del señor tenebroso en la plaza pública, al mejor estilo del presidente eterno de la república de Corea del Norte, el difunto Kim Il-Sung (y subrayo "eterno"), porque ese es el título del muerto y todos los ciudadanos de ese pobre país deben reverenciarlo, haciendo una genuflexión al pasar frente a su inmensa imagen de piedra.

La locura cuando no tiene límites es peligrosa; y ya vimos los primeros signos de la enajenación manifiesta en este extraño presidente cuando se llamó a sí mismo dictador, emperador y CEO de El Salvador; pero nos quedó claro que ya había perdido totalmente la cordura, cuando mandó a acuñar monedas de oro macizo con su figura en el dorso; y es que eso no se veía en el mundo, desde que los emperadores romanos lo hicieron y los imitaron luego los reyes absolutos.

En El Salvador, está prohibido opinar y cualquiera que lo haga, corre el riesgo de terminar preso o desaparecido, como tantos salvadoreños que han muerto en silencio cada día, sin que a nadie en el gobierno le parezca importar. Pero un día no muy lejano, acaso en pocos meses, los ciudadanos dormidos despertarán del embrujo y se unirán contra la tiranía, para que la llama de la libertad vuelva a brillar, porque, como decimos con frecuencia, Dios es nuestro guía.