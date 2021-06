Prohibido procrastinar

El dicho popular "mañana hago mi casa, dijo el zope" ilustra bien la procrastinación. El mensaje se complementa con el refrán "nunca dejes para mañana lo que puedas hacer hoy" que invita a actuar de inmediato. Procrastinar limita nuestra productividad y bloquea nuestro potencial. Aplazar una cosa fácil la vuelve difícil; aplazar una cosa difícil la hace imposible.

¿Por qué procrastinamos? La neurocientífica Charlotte Lieberman, en The New York Times, explica que procrastinar no es un asunto de holgazanería, un defecto de carácter o una maldición misteriosa; en realidad, la procrastinación viene siendo una especie de adicción: nos permite escapar temporalmente de los estados de ánimo negativos que nos genera una tarea: aburrimiento, ansiedad, inseguridad, frustración, resentimiento y más. Suspender una tarea brinda alivio; y ese placer temporal la convierte en un vicio.

Postergamos cuando la tarea nos resulta poco placentera, como tener que ordenar un baño o una habitación, u elaborar una aburrida y larga hoja de cálculo o un reporte. Otros postergan por excitación; es decir, consideran que trabajan mejor bajo presión; lo cual, más bien, es una excusa para seguir postergando.

La profesora de Psicología de la Universidad de Sheffield Fuschia Sirois afirma que la procrastinación es esencialmente irracional: No tiene sentido porque sabemos que tendrá consecuencias negativas posteriores. Suele ser resultado de sentimientos profundos relacionados con la tarea, como indecisión de realizarla, dudar de uno mismo, baja autoestima, ansiedad o inseguridad. Es posible que al ver una tarea no comenzada pensemos "no soy lo suficientemente inteligente para hacer esto. Talvez lo soy, pero... es tan difícil. ¿Qué pensarán los demás si lo hago mal?"

Con el paso del tiempo, la procrastinación crónica tiene efectos destructivos en nuestra salud mental y física, incluidos estrés crónico, angustia general psicológica, baja satisfacción con nuestra vida, síntomas de depresión y ansiedad, hábitos deficientes de salud, enfermedades crónicas e incluso hipertensión y enfermedades cardiovasculares.

He aquí algunas estrategias para evitar la procrastinación:

• Ante todo, manejar nuestros estados de ánimo negativos; realizando ejercicios diarios de construcción de pensamientos positivos. Podemos utilizar cualquier tiempo "muerto" como una espera en una fila, el tráfico o antes de conciliar el sueño, para decirnos una serie de frases positivas sobre nosotros mismos y sobre nuestras propias capacidades de logro y éxito.

• Aprender a decir "no" sin agredir o sin sonar desagradables, como "te agradezco mucho la invitación, pero no puedo. Gracias".

• Dar el primer paso. Esto equivale a tener el 51 % de la tarea. Cuando comenzamos algo, nos motivamos a terminarlo: Por ejemplo, escribir el título y el primer párrafo de un documento largo. Si se trata de limpiar la casa, comenzar con una pequeña parte, etcétera. Cuando hemos iniciado una tarea, el miedo se desvanece, acumulamos inercia y vencemos la resistencia.

• Dividir el trabajo grande, que puede resultar abrumador, en tareas pequeñas. Si se trata de ordenar el clóset, la bodega o la alacena, podríamos limpiar una repisa o gaveta por día.

• Priorizar las tareas, haciendo un ranking y asignándoles tiempo.

• Si nos enfrentamos a una acción que puede hacerse en menos de cinco o diez minutos, no es necesario planificarla sino ejecutarla de una vez.

• Utilizar la tecnología para recordar nuestras tareas.

• Buscar maneras de hacerla divertida; escuchando música y audios, o conversando.

• Ejercitar la fuerza de voluntad; evitando distraerse con la televisión o las redes sociales.

La actitud es el componente más importante en el inventario de la personalidad.