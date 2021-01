Se trata de algo importante y resulta que no importa mucho porque se tolera. Parece que no se quiere cambiar. Me corrijo, afirmo: no se quiere cambiar. Definitivamente, el artículo 81 de nuestra Constitución es desconocido o si se conoce, con toda intención se procede a incumplirlo. ¿Quiénes hacen eso? Algunos aspirantes a ser jefes del gobierno municipal. Expresa el artículo mencionado que la propaganda electoral solo se permitirá un mes antes de la fecha fijada para las elecciones en el caso de los concejos municipales. Aprovechándose de la desidia nuestra, nos damos cuenta cómo actuales alcaldes que buscan la reelección u otros que pretenden serlo comenzaron su campaña antes del tiempo. ¿Quién lo impidió? Por lo visto, nadie.

Se acumulan muchas infracciones y en eso se unen, candidatos gobiernistas como opositores. Causa disgusto ver fotografías de alcaldes, usando fondos municipales que son públicos, colocadas en vallas publicitarias que tal ciudad es tuya, que fulano te cumple o cuando visitas o pasas por un parque, ver la foto de la jefa de la comuna, con 33 supuestos años de experiencia al frente de ella. En atletismo por ejemplo, en los 100 metros libres, si un atleta sale por segunda vez antes del disparo de salida es descalificado, siendo ese el costo por su ansiedad. ¿Cómo poner orden en el proceso eleccionario? Legislando ya sin vacilación, aunque con efectos para las próximas elecciones, que quien haga campaña adelantada tendrá como sanción no ser inscrito como candidato y, si ya lo fue, se cancele su inscripción. Eso con los riesgos que sea vetado y tenga que resolver la Sala de lo Constitucional en definitiva. Es más, ya que se habla de reformas constitucionales, que lo dicho también se eleve a rango constitucional.

No más imágenes de alcaldes que buscan reelegirse haciéndose propaganda con tus impuestos ni tampoco de aspirantes a ese cargo –aunque no sea con esos fondos– porque eso es contra la ley y antiético. Esas personas que están violando la Constitución, si llegaran a ocupar el cargo ¿cómo le podrán pedir a los gobernados que cumplan las ordenanzas municipales, si ellos no respetaron la Ley Suprema? Incierta la seguridad jurídica en tu municipio, con aquel que le pareció apropiado iniciar su campaña vulnerando la Constitución. Si así se inicia y llega al cargo, lo ejercerá prescindiendo del derecho. Sus decisiones serán apartadas del marco jurídico, imponiendo su arbitrariedad. Y tendrán que intervenir los órganos contralores para poner orden.

No estamos haciendo propaganda dirán "los honorables candidatos" porque no estamos pidiendo el voto. Según el diccionario de la Real Academia Española, la propaganda es cuando se da a conocer algo para atraer adeptos. Díganme si los anuncios en radio, TV y las vallas publicitarias no son con ese fin. Ni el más ingenuo lo creerá. Constituye un triunfo del liberalismo: libertad para no cumplir la Constitución.

Cuando en los medios de comunicación, aparecen publicaciones informando sobre tal producto o servicio, pero no dice que compre el producto o adquiera el servicio, entonces eso no es propaganda. ¿Te lo crees? Es imborrable el pasado y esto de ahora son vicios que ya se vieron antes, siendo de las cosas que no deberían seguir sucediendo. En definitiva, no debería votarse por los candidatos que infringieron la norma constitucional con propaganda adelantada. Carecen de las condiciones mínimas para llegar al cargo. Que la sanción la dé la ciudadanía.