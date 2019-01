Propaganda mortal

¿Hasta dónde es ético que nuestros políticos utilicen la muerte como una herramienta más de su propaganda política? ¿Qué dice eso de El Salvador como sociedad que cada vez que hay elecciones las muertes de ciudadanos se multiplican y las autoridades nos dan como explicación que es la manera que tienen los delincuentes de llamar la atención de los candidatos a presidente? Si esto último fuera cierto, ¿quiere decir que cuando no hay alza de homicidios es porque los criminales ya entablaron diálogo con los políticos?

El problema de inseguridad en El Salvador es realmente alarmante. Y las políticas que hemos visto en los últimos años no han dado resultado. Ni siquiera los que abogan por las treguas con los homicidas tienen razón. Si bien es cierto que aparentemente bajan los asesinatos, la experiencia de 2012-2013 nos demostró que los desaparecidos fueron más, que el Estado perdió otras áreas de soberanía ante el crimen y que las pandillas no hicieron más que fortalecerse, reagruparse y organizarse de mejor manera.

No creo que sea sensato tomar a los policías como público político, como tampoco es prudente crear huelgas en sectores claves del Estado, como la salud. Tenemos una Policía Nacional Civil (PNC) gracias a los Acuerdos de Paz de 1992. Es una institución que no depende de las Fuerzas Armadas, como había sucedido antes, que está integrada por civiles, pero no por ello sus integrantes, en bloque, deban tener una ciega y obediente militancia política. Y dice mucho de un político el juntar a un grupo que dice representar a los policías para meterlo en su campaña como un colectivo que respalda su candidatura. Eso no es correcto.

Los policías dan su vida por este país, por defender la sociedad salvadoreña. Y las pandillas los están matando de forma cobarde, cuando están desarmados y disparándoles por la espalda. Por eso es que lo menos que queremos, como ciudadanos, es ver políticos aprovechándose de la situación y tomando la muerte de policías como otra de sus herramientas de propaganda.

Algunos policías lamentan no tener el pleno respaldo de sus jefaturas, que se preocupan más por los pandilleros abatidos en operativos legítimos que por la muerte de agentes del orden. Eso, de ser cierto, es tener las prioridades de cabeza. Nuestros policías son héroes y el Estado debe actuar conforme a eso. Debe protegerlos a ellos, a sus familias y a las familias de los que han caído en el cumplimiento del deber. No puede hacer menos.