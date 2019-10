Propuesta de cambios ¿revolucionarios? (I)

En el discurso de toma de posesión presidencial el uno de junio anterior, se expuso: "Nuestro país es como un niño enfermo. Ahora nos toca a todos cuidarlo, nos toca a todos tomar un poco de medicina amarga, nos toca ahora sufrir un poco, nos toca ahora a todos tener un poco de dolor, nos toca a todos asumir nuestra responsabilidad y todos, como hermanos, sacar adelante a ese niño que es nuestra familia, es nuestro país, es El Salvador".

Enseguida se anuncia que vendrán momentos duros, difíciles, pero se tomarán decisiones con valentía, las cuales se espera sean defendidas.

En relación con el primer párrafo, cabe mencionar que los estratos sociales menos favorecidos tienen más de un siglo de estar tomando medicinas amargas, sufriendo mucho y padeciendo de diversos dolores, pero se capta la intencionalidad: la situación es tan grave, compleja y complicada que habrá de tomarse medidas extraordinarias, que al principio afecten a determinados sectores.

En otra alocución, datada el 23 de julio, el presidente se refirió a "empleados públicos que no trabajan y cobran por hacer nada" y "estamos gastando el dinero de los salvadoreños que no deberíamos gastarlo en eso".

Yendo al encuentro de tales planteamientos, conviene señalar que medicinas amargas, momentos difíciles y dolores, si los hay, es conveniente que no las beban o sufran quienes ya están en deplorable situación. Es justo comenzar con quienes disfrutan de una condición bonancible y de privilegios odiosos con dinero de los contribuyentes, a los que no les afectará mucho. En este marco se ofrecen algunas propuestas, que tienen su grado de dificultad, pero que de seguro contarán con el respaldo de la ciudadanía decente y cansada de tanto despilfarro.

1.- Reducir a la mitad el número de diputados a la Asamblea Legislativa, de 84 a 42. Además de gozar de poca popularidad entre los salvadoreños, es fácil constatar que más diputados no se ha traducido en mejor funcionamiento. 2.- Reformar las leyes correspondientes para establecer como máximo tres períodos consecutivos en que podrían reelegirse los diputados y concejos municipales. La práctica de algunos "históricos" que se han reelecto de manera permanente atenta contra la democracia y fortalecimiento de los propios partidos políticos. 3.- Reducir o eliminar los numerosos grupos asesores de las fracciones legislativas, ya que este es un mecanismo que solo sirve para financiar a los institutos políticos y beneficiar al pequeño grupo dirigente de los mismos. Dime cuántos asesores necesitas y te diré si sabes algo. 4.- Disminuir de 262 a 131 municipalidades, ya que por los procesos migratorios y la sobre mortalidad una gran parte de los municipios ya no tienen la cantidad mínima de habitantes para justificar su existencia. Además, tal vez se recuerde al alcalde de un pequeño municipio de La Unión que se asignó, o intentó hacerlo, un salario mensual de $7,000.00. En esta propuesta es preciso enfatizar que no se trata de despedir al personal técnico y administrativo que puede, como municipio asociado o adjunto, seguir cumpliendo funciones normales. Se eliminan los concejos municipales, que en su mayoría significan solo gasto y no desarrollo municipal.

Es probable que tras la posible lectura de estas iniciativas habrá chirriar de dientes y rasgamiento de vestiduras de quienes han hecho un negocio de la política. Empero en una segunda entrega se completarán las propuestas.