Propuesta de cambios ¿revolucionarios? (y II)

4.- Transformar la actual Corte de Cuentas de la República en una entidad relativamente similar a la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los EUA (GAO, por sus siglas en inglés), o al menos, aprobar la propuesta de ley que fortalece las funciones de la actual CCR. 5.- Eliminar de los presupuestos la compra de vehículos de lujo, tipo 4x4, para pavonearse en la ciudad y cualquier recurso para el embellecimiento de oficinas, compra de edificios, etcétera, salvo que estén destinados a educación, salud o seguridad pública. 6.- Congelar por el período todos los salarios de empleados públicos superiores a los $3,000.00 y hacer llegar a $5,000.00 los emolumentos superiores a esta cantidad, normando que estos no puedan aumentarse en el período presidencial. 7.- Eliminar las dietas para integrantes de las juntas directivas u organismos similares de entidades centralizadas y las autónomas, para personas que ya laboren en el sector público y reducir sustancialmente las que se pagan a representantes de otros sectores. 8.- Revisar exhaustivamente el marco normativo del país que tenga que ver con el uso de recursos financieros del Estado a efecto de eliminar toda posible vía de apropiación indebida o malversación de los mismos. 9.-Revisar el marco institucional a efecto de identificar dependencias gubernamentales que estén cumpliendo funciones similares, a efecto de consolidarlas, eliminando los jugosos salarios de los funcionarios de "nivel superior". Asimismo, deberían, dentro del marco de la Constitución y la Ley, eliminarse instituciones que solo signifiquen gasto y no contribuyan con los objetivos de desarrollo del país. 10.- Disminuir paulatinamente el parque vehicular de las instituciones que no pertenezcan a los ramos de Salud, Defensa y Seguridad Pública. El resto de instituciones deben modernizar sus procedimientos para disponer de medios de transporte, si es necesario que se movilicen. Descentralizar y desconcentrar son buenas medidas, que contribuirían a este propósito.

11.- Eliminar las disposiciones que conceden a los propios interesados aumentarse los salarios trasladando la potestad a un organismo autónomo dependiente de la Presidencia de la República. Esta medida debe incluir a las entidades autónomas. 12.- Eliminar o reducir los gastos publicitarios o propagandísticos de las instituciones, en particular aquellos usados para promocionar a funcionarios y no el cumplimiento de las funciones cruciales y estratégicas de las entidades. 13.- Aprobar y poner en marcha, de una vez por todas, la formulación de presupuestos por programas y resultados y no por áreas de gestión, que es la modalidad actual. El dinero de los contribuyentes debe usarse con exclusividad para que el aparato de Estado genere servicios de calidad, logros y resolución de problemas de la población. 14.- Realizar las acciones necesarias, de tipo legal, para eliminar privilegios como seguros de salud que incluyan cirugías plásticas o intervenciones de similar naturaleza. Esta propuesta se complementaría con el mejoramiento integral de las instituciones públicas de salud. 15.- Eliminar las consultorías en los presupuestos del gobierno y propiciar que los niveles gerenciales y profesionales asuman la tarea de preparar las propuestas técnicas relacionadas con las funciones de cada dependencia.