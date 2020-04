Propuesta para equilibrar la productividad

Para los que sostienen con exacerbo que la prevención es la única manera de contrarrestar el coronavirus, ignoran que la historia nos relata, que sin equilibrio entre prevención y productividad las naciones se dirigen al abismo del desabastecimiento. Lo cual significa que la economía salvadoreña no podría soportar 15 días más en situación de parálisis, de modo que la Asamblea Legislativa tiene en sus manos la facultad de no autorizar otro decreto de Régimen de Excepción, en la que se restrinja la movilidad de los salvadoreños, para trasladarse a trabajar o ejercer el comercio.

Bastara que en el decreto se establezca con claridad guardar el respectivo distanciamiento social y las medidas higiénicas, con el fin de no continuar afectando a la micro y pequeña empresa, al sector informal, al artesano y al vendedor ambulante, que en la actualidad han caído en quiebra técnica, no debemos olvidar las hambrunas que han azotado a cierta parte de la humanidad. Por ejemplo, en la Unión Soviética, 1932-1934. Fallecieron alrededor de 14.5 millones de personas, a manos de la incompetencia del dictador "Iósif Stalin" ya que no supo equilibrar la productividad, dando más prioridad a la causa comunista.

Según el historiador británico Robert Conquest, en su libro "La cosecha del dolor: La colectivización soviética y la hambruna de terror" narra que fueron los campesinos los que sufrieron mayoritariamente la hambruna, 11 millones de ellos perdieron la vida, tratando de producir su propio alimento, abandonados por el comunismo. Con similares causas pero en proporciones mayores ocurrió la hambruna de China en 1958-1961. En la que murieron al menos 45 millones de chinos.

Todo ello mientras el líder de la revolución comunista Mao Zedong disfrutaba de su habitación del tamaño de un salón de baile, con un harén de jovencitas a su disposición. Como todo buen comunista Mao le declaró la guerra al sector productivo, decapitó la economía y no equilibró la producción de alimento, lo cual provocó una destrucción de la agricultura, interrupción del comercio y desarrolló una industria depredadora que consumió muchos más recursos de los que era capaz de producir.

No me gustaría que el lector interprete que las hambrunas fueron únicamente en el pasado. Según el Informe Mundial sobre la Crisis Alimentaria de la ONU, de 2018, define que, por tercer año consecutivo, más de 100 millones de personas sufrían la forma más grave de hambre. Así mismo establece que en América Latina, 4.2 millones de personas no tienen qué comer. En ese grupo se encuentran El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, países que forman el llamado corredor seco, ahí está concentrado 1.6 millones de personas que están en condición de hambre.

De manera que toda decisión ejecutiva tiene que tener como base la historia y datos, para que se legisle conforme a ello y no sacar de la manga de la camisa parar la productividad de la nación, sin haber hecho un análisis certero del impacto negativo, dado que miles de familias salvadoreñas han empezado a sufrir la falta de liquidez. Este ha sido el error en darle supra énfasis a la prevención del coronavirus, utilizando el terror como base.

En consecuencia, se ha producido un desequilibrio en la productividad, que de no reaccionar a tiempo provocará que miles de familias pertenecientes a la micro y pequeña empresa no solo pierdan sus fuentes de ingreso, sino que es posible que padezcan en un tiempo no muy lejano inanición.